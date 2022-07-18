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18/07/2022

為韋家輝《神探大戰》搏盡　劉青雲拍激流戲險喪命

#劉青雲 #韋家輝 #神探大戰
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　　【晴報專訊】劉青雲與韋家輝30年前合作的神劇《大時代》為電視圈經典，二人投身影壇後，依然是最佳拍檔。由韋家輝執導、青雲主演的懸疑片《神探大戰》下周四在港上映，他們結伴受訪分享拍攝感受，青雲瞓身演出動作場面，在內地拍激流戲更搵命搏，「好彩全程吊住威也，否則沖走咗真係無人救到我。」

 

 

　　劉青雲在《神探大戰》中演繹患精神病的過氣神探李俊，擁有正邪難辨的多重人格。韋家輝對青雲的表現非常滿意︰「如果其他演員演呢個角色，就比較嘥時間，呢啲嘢無得呃，埋位就知個演員得唔得，如果拍攝嗰陣仲要教主角做戲好麻煩！」提到在戲中展現影帝風範，青雲稱︰「我覺得編劇創作角色好難，自己只係講個角色出嚟，簡單啲。（已是神級演技難以自我突破？）唔係神級，每次拍一齣戲都重新開始，重新去學，自己先決定咗點演，然後再去睇劇本。」戲中尚有林峯、蔡卓妍及何珮瑜等影圈後浪，韋家輝讚揚一班演員十分盡力，對他們另眼相看，「拍攝埋位時感覺到佢哋好有心、好搏命，好多動作場面都親身上陣。」青雲贊同說：「雖然我哋群戲唔多，見親佢哋都係開槍，但係睇得出佢哋都好有energy！」

 

為迎合韋家輝的即興拍攝手法，蔡卓妍坦言心情經常徬徨不安。

 

韋家輝難忘廟街外景

 

青雲在激流中搏鬥的場面花盡力氣，毫不錫身。（網上截圖）

 

　　現年58歲的青雲，在戲中有大量追逐及槍戰場面，更有跳渠、跳海戲，他自言體力上仍能應付，「今次唔算太辛苦，不過都有跳海戲，仲要着潛水衣再加幾件衫，浸喺水十幾分鐘都攰。」其中一場戲，青雲要跳落水渠與激流搏鬥，原來他險些被沖走，「我哋喺內地湖泊附近嘅急流拍，係獨木舟比賽場地。雖然水唔算深，但有好多石，急流嚟到我企唔穩，所以要全程吊住威也，如果沖走咗無人會救到我，可能直接沖返香港！」韋家輝戲言要給老友一個機會挑戰自己：「青雲一向都好叻，所以要搵啲難嘅嘢，唔好便宜佢！」

 

《神探大戰》於疫情前在廟街取景拍攝，呈現港產片獨有味道。

 

　　至於戲中最難處理的場面，韋家輝認為是廟街的追逐及跳樓戲。「電影喺疫情前拍，當時同依家比已經係兩個世界，要喺街邊拍大型場面好難，如果我哋呢齣戲要搭景就唔真實，所以好慶幸當時揀咗去廟街拍，好有以前港產片嘅感覺。」今次與老拍檔青雲再合作，韋家輝笑說：「每次青雲都畀到驚喜我，早年拍《鬼馬狂想曲》有場打麻將戲，我都未諗點拍，佢會同我一齊創作，好有互動，當時仲有吳鎮宇，兩個都係好勁嘅演員。」至於經驗豐富的青雲，認為今次精神分裂的角色十分複雜，要經常思考如何演繹，「太太（郭藹明）有時見我好靜，都知道我諗緊戲。（難抽離角色？）從來無諗過呢個問題，任何識演戲嘅人都係一樣，自然會抽身出嚟，反而早年幫韋家輝拍《再生號》先係最甘。」問青雲有否考慮涉足幕後？他笑說：「我身邊啲編劇、導演太勁，自己不如專心做演員啦，做擅長嘅嘢比較好。」

 

韋家輝讚青雲每次演出都有驚喜。

 

留家抗疫心繫電影

 

　　疫情肆虐兩年多，青雲留家避疫及撲口罩，與太太郭藹明日對夜對。「以前我日日出去開工，屋企部吸塵機都唔知放喺邊。（與太太重新認識？）佢又無咁講，但我知多啲屋企嘢，亦多咗關心父母。」抗疫多時，青雲難免曾胡思亂想，「當時諗過，會唔會以後唔拍戲呢？但我衡量過，自己無其他才華，留喺屋企睇戲、睇劇，發覺自己都係屬於呢行。」

 

轉載自: 晴報

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