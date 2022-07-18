《香港金曲》穩奪新人獎？ 炎明熹︰要有少少信心

【晴報專訊】炎明熹（Gigi）早前北上近四個月，參與內地音樂綜藝節目《聲生不息》。日前回港的Gigi，昨日首度現身出席商場活動，吸引約500名「Gi炎粉（Gigi粉絲）」到場支持，場面墟冚。人氣急升的Gigi，有傳會在下周舉行的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》上勇奪新人獎，她直言要對自己有信心。

Gigi坦言「回家」的感覺非常興奮。

炎明熹昨日在活動上與粉絲大玩遊戲，並獻唱多首歌。由於這是Gigi回港後首個公開活動，問她酬勞有否增加？身旁的經理人坦言有所調整，而慳家的Gigi則表示會將錢儲起。相隔多月再與「Gi炎粉」見面，Gigi十分開心，她笑言︰「好有歸家嘅感覺，雖然四處都是家。」雖然要北上錄影節目，Gigi透露一直用Zoom上課，日前亦已考完試，「老師話我成績進步咗，我都好緊張成績，因為我係緊張大師。」

Gigi和「Gi炎粉」合照時古靈精怪。

有傳Gigi將在下周舉行的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》上勇奪新人獎？Gigi笑笑口謂︰「嘩！咁我要加油，要對得住呢個稱號。（有信心？）要有少少，唔可以完全無。（邊個係你最大對手？）對手一直係自己，唔好覺得要同人鬥，咁會比較辛苦，我一直都話順其自然，做好自己就最好。」

Gigi和現場觀眾玩遊戲時十分投入。

恨上獎門人節目

Gigi遞咪與現場觀眾大合唱，氣氛高漲。

另外，Gigi下月將與姚焯菲（Chantel）及王灝兒（JW）等開騷，她透露Chantel即將回港，期待與After Class幾位好姊妹見面。Gigi亦期待接洽更多內地工作，冀挑戰更多元化的節目，問她是否想上曾志偉的《開心無敵獎門人》玩遊戲？Gigi興奮道︰「想呀，細細個有睇『辣辣壽司邊個食』…但我比較慢熱，唔可以一嚟就玩得好放，叫埋After Class一齊上去玩。」