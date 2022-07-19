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19/07/2022

王丹妮奪獎如發夢 廖子妤自爆飲醉捧起古天樂

#廖子妤 #王丹妮 #第40屆香港電影金像獎
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　　【晴報專訊】廖子妤（Fish）與王丹妮前晚憑電影《梅艷芳》，於《第40屆香港電影金像獎》分別奪得最佳女配角及最佳新演員。二人在頒獎禮後出席慶功宴，Fish笑言食定三粒解酒丸才到場，更自爆曾經飲醉失態，竟對老闆古天樂「出手」。

 

王丹妮（左）與廖子妤近日在新片《毒舌大狀》中再度合作。

《梅艷芳》奪五獎成大贏家，古仔十分開心。

 

　　廖子妤、王丹妮、古天樂（古仔）及出爐最佳男配角馮皓揚（羊羊）等，前晚聯同電影《梅艷芳》、《媽媽的神奇小子》及《濁水漂流》的台前幕後，到尖沙咀出席慶功宴。王丹妮表示由拍戲到領獎，猶如發了一場夢，問她失落影后會否感到失望？她說︰「唔會，我只係新人拍第一部戲，唔好諗到咁大先，路途仍然好遙遠，會繼續努力奔馳。」而Fish由馬來西亞來港發展至今已十年，笑言獎項是一個里程碑。

 

馮皓揚（左）自言看《嚦咕嚦咕新年財》時已喜歡古仔。

 

　　問到在慶功宴上是否不醉無歸？Fish笑說︰「我嚟之前食咗三粒解酒丸打底，但司機話無用，叫我食牛油！希望第二日唔會太辛苦啦，我唔飲得，但鍾意飲醉放鬆嘅感覺。試過有次我飲醉咗捧起古仔，但我唔記得發生過啲咁嘅事，係事後游學修話我知。（古仔有無嬲？）我有問游學修，佢話應該無嬲。」Fish的父母身在大馬，問她會否計劃帶獎項衣錦還鄉？她說︰「我都好想，但有工作在身，希望快啲唔使隔離，咁就會多啲時間陪屋企人。」

 

林家棟（右）前晚扶實四哥，獲網民大讚暖男。（資料圖片）

 

吳鎮宇被囝囝寸「最佳陪跑員」

 

 

吳鎮宇憑《濁水漂流》角逐影帝失敗。（資料圖片）

 

　　同場年僅17歲的羊羊獲得最佳男配角，他在母親陪同下出席慶功宴。只見羊羊與古仔有講有笑，古仔更主動邀請兩母子合照。羊羊笑說︰「佢（古仔）恭喜我，我就乘機擦鞋，話好期待佢套《明日戰記》。」他透露目前沒有簽約經理人公司，有否獲古仔邀請加盟？他說︰「又無傾到咁深入。」另外，吳鎮宇前晚第六度失落金像獎影帝，鎮宇兒子Feynman在微博出文取笑爸爸︰「恭喜無蒸魚（吳鎮宇）獲得最佳陪跑和最佳冷門獎。」而謝霆鋒前晚雖然沒有出席頒獎禮，但在社交網留言恭賀父親謝賢（四哥）榮升影帝。

 

轉載自: 晴報

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