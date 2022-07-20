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20/07/2022

出娛圈後生活更精彩 麥明詩暗示蜜運中

#麥明詩
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　　【晴報專訊】麥明詩（Louisa）19年起淡出娛圈，於著名跨國公司擔任商業顧問；去年她接拍網劇《逐流時代》過戲癮，與黃德斌有連場激情戲，表現獲不少好評。Louisa昨日出席活動，直言現時生活健康，亦有較多機會接觸異性，言談間更甜笑暗示蜜運中。

 

Louisa表示若有人邀請，不排除再拍戲

 

　　麥明詩昨日出席宣揚關注婦女健康的活動，她自言現時經常做運動，生活比以前做娛樂圈時更加健康，她表示︰「依家有時返工前會去游水，放假又會去玩帆船…一開始由娛樂圈轉做文職時，有段時間好懶散，自己接受唔到，連異性緣都差埋。依家重拾番（運動），睡眠時間又穩定，個人都健康啲、精神啲。」

 

Louisa指現時經常游水keep fit。（資料圖片）

 

　　問Louisa現時是否異性緣都變好？她即笑笑口答︰「唔錯，開心嘅。（有無拍拖？）keep住開心嘅。（現時感情狀況？）未結婚…依家返工比較多機會接觸異性，以前主要喺電視台入面，反而無咁多機會識人，同埋無咩正常方法同異性接觸。依家放咗工同同事happy hour，生活圈子多元化咗。」

 

目標生兩至三個

 

　　提到Louisa的媽媽推出育兒新書，她表示全家人均鼎力協助，自己負責校對，爸爸則負責美術。問Louisa可會生B，實踐媽媽的育兒理論？Louisa笑指︰「希望喺喪失生育能力前生小朋友啦！目標係生兩至三個，視乎經濟能力啦。」

 

 

　　另外，新一屆香港小姐舉行在即，身為師姐的Louisa表明有留意，對被稱作「麥明詩2.0」的張光怡特別有印象；Louisa亦有留意同時獲劍橋和牛津兩所學府取錄MBA課程的許子萱，她說︰「見佢之前喺華爾街工作，公司可以考慮等佢選完港姐就簽佢過嚟做。」

 

轉載自: 晴報

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