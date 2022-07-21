韋家輝讚Fit爆 劉青雲自封慢動作演員

【晴報專訊】劉青雲前晚出席主演的新片《神探大戰》首映禮，青雲與身兼監製、導演及編劇的韋家輝事隔九年再合作拍攝《神》片，韋家輝指青雲是他最愛的男演員，更即場「表白」：「我對青雲一見鍾情！」認真搞笑。

劉青雲與韋家輝再度合作，迎來內地票房佳績。

劉青雲及韋家輝這對「黃金組合」，前晚與湯怡、吳浩康（Deep）及張敬軒等出席電影《神探大戰》首映禮。新片在內地上映至今，票房已超過四億人民幣，青雲及韋家輝十分滿意成績，韋家輝更指青雲是他頭號最愛的演員：「我好專一，對青雲一見鍾情，我鍾意佢深不可測，隔幾年又畀到新感覺我。」他受訪時繼續狂讚青雲：「佢真係愈嚟愈fit，一埋位就畀足101分。」

提到片中有大量動作戲，青雲笑說：「唔會嚇怕，我不嬲都係動作演員，不過係慢動作演員，（動作戲）唔使快嘅，韋生好清楚我做到乜，信任同安全好緊要，劇組遷就我。如果觀眾想睇，我都會繼續拍，不過都係慢動作，哈哈！」

吳浩康陪老婆聽鬼故當胎教

Deep擔心郭思琳順產時十分痛楚，屆時會入產房陪伴太太。

同場的Deep與懷孕八個月的太太郭思琳恩愛現身，腹大便便的郭思琳指九月預產期將近，心情開始緊張，Deep則表示屆時會陪太太入產房。提到《神探大戰》是懸疑片，郭思琳不擔心劇情刺激腹中BB，「我同BB聽鬼故當做胎教，朋友都覺得點解要聽鬼故，人哋胎教聽莫札特同貝多芬，我哋就聽潘紹聰。」身旁的Deep隨即表示，平日也會播放聖經及自己的快歌給BB聽，平衡一下。