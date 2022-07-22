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22/07/2022

綵排MIRROR個唱攰爆 姜濤夜訪酒店探表妹

#姜濤 #MIRROR
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　　【晴報專訊】男團MIRROR的紅館騷將於下周一開鑼，正忙於綵排的姜濤，前晚收工後犧牲休息時間，到尖沙咀某酒店探望從加拿大來港的靚靚混血表妹楊佳琪（Angelina Dean）。表兄妹開心合照，令一眾「姜糖（姜濤粉絲）」心心眼，大讚姜濤百忙中不忘探親夠晒sweet。

 


　　MIRROR 12子正密鑼緊鼓綵排個唱，姜濤的中英混血兒表妹楊佳琪更專程由加國回港睇騷撑表哥。姜濤前晚綵排完畢，特地趕往酒店，跟完成隔離檢疫的Angelina聚舊。兩老表在酒店合照，Angelina大騷事業綫相當性感；而姜濤雖然戴了口罩，但難掩倦容，不過他仍非常開心，po相時更寫上「Welcome to Hong Kong」，感激表妹來港支持。Angelina則拍下表哥全神貫注翻看過往演出的背影，大讚表哥是「legend（傳奇）」，姜濤轉發相片並寫道︰「在檢討。」相信他快將開騷，心情非常緊張。

 

姜濤收工趕往酒店與表妹Angelina聚舊，獲姜糖大讚有心。（IG截圖）


鏡仔新歌宣傳相惹負評

 

在加拿大成長的Angelina女人味爆燈，經常大曬噴血相。（資料圖片）


　　身材出眾的Angelina，連日在IG大曬在酒店拍攝的性感照，原來她19年曾出戰溫哥華華裔小姐競選，更成功殺入五強。表兄妹向來感情要好，19年Angelina來港時，化身姜糖支持表哥的商場活動，姜濤亦盡地主之誼，帶表妹四處遊玩shopping。此外，MIRROR今天推出新團歌《WE ARE》，宣傳照中12子穿上太空衣，但設計如同那些年的教育電視造型，略嫌老套；其中柳應廷（Jer）被嘲笑似手持香蕉；呂爵安（Edan）則一臉殘樣，如同未瞓醒。經理人黃慧君（花姐）留言︰「你哋估中，佢哋係搞笑太空戰士。」另一方面，MIRROR的個唱將在平台MakeALive收費網上直播，但大會宣布直播暫不支援iOS系統，蘋果用戶只能在網頁版欣賞，令大批鏡粉不滿。

 

MIRROR新歌宣傳照的設計，惹來鏡粉非議。（IG圖片）

 

轉載自: 晴報

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