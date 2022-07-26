MIRROR演唱會開鑼 鏡仔白馬王子Look從天而降

【晴報專訊】人氣男團MIRROR昨晚在紅館舉行首場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，12子以一身白色造型，從天而降到舞台登場，跳唱快歌《Innerspace》揭開序幕，令全場鏡粉陷入瘋狂。

12子從半空降落舞台，跳唱三首快歌炒熱氣氛。

約300位「姜糖（姜濤粉絲）」在火車站外為偶像造勢，有粉絲舉心心紙牌示愛。



雖然演唱會於晚上舉行，但大批鏡粉昨日下午四時起，陸續聚集在紅館附近，排隊購買個唱紀念品，並派發自家應援物；他們又為偶像造勢，現場十分墟冚。臨近晚上八時，大批觀眾輪候入場，令各個入口大排長龍，加上天氣炎熱，不少觀眾埋怨入場指示及安排十分混亂。



演唱會昨晚8時50分正式開始，12子一身全白造型，吊威也在半空中登場；他們一連唱出《Innerspace》、《Reflection》及《All In One》三首快歌，勁歌熱舞，令全場鏡粉嗌得聲嘶力竭，相當震撼。

鄭裕玲（前左）、汪明荃（後左）及ERROR前來捧場。



舞蹈員Po全黑圖表達不滿



不過，有指前晚總綵排時發生意外，據稱因舞台機關處處，有舞蹈員疑跌落升降台受傷。部分舞蹈員在IG po出全黑圖「無聲抗議」，更有人嬲爆道︰「用我哋條命去滿足你哋嘅自私自利，一次事故睇清人性醜惡。」陳瑞輝（Frankie）亦po全黑圖，而副隊長江熚生（AK）昨日留言︰「致所有dancer，每場表演你們都會使出渾身解數在我們背後支持住我哋，沒有你們演唱會一定失色不少，在我心中你們也是主角，一齊加油。」他暗示意外是人為問題導致︰「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽。」