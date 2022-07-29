保錡購買力驚人 杜如風認輸︰終於遇到對手

【晴報專訊】杜如風、ERROR成員吳保錡及王頌茵（Kathy仔）主持的ViuTV全新節目《拆你個夢》正播映，出名是購物狂的杜如風，發現保錡的購買力同樣驚人；前者愛好潮流名牌，後者則搶購限量運動用品，所以一拍即合上契，杜如風更甘拜下風，笑稱終於遇到對手。

（左起）Kathy仔、杜如風及保錡以搞笑方式為嘉賓解夢。

三位主持在《拆你個夢》中，以搞笑方式替嘉賓重返夢境，或將夢境重組，由解夢專家拆解夢中迷思，助嘉賓解開心結。拍攝期間，杜如風失驚無神獲安排與型男栢天男跳辣身舞，令她十分難忘。「節目組無啦啦拉我同栢天男跳舞，我仲要著住高踭鞋，但都跳到，仲要完全無夾過。」提起栢天男，她即「流晒口水」：「佢梗係啱我先咁難忘啦，佢個人又仙氣，又有啲似金城武，好彩無被佢電暈，只係暈暈哋，老娘都見過世面嘅。」

杜如風大讚栢天男有金城武的影子。（IG圖片）

互相欣賞成契姊弟

杜如風自言一見到男神梁朝偉，便會緊張得肚痛。（資料圖片）

見慣世面的杜如風，坦言只有影帝梁朝偉一人能令她暈倒。「我一見到佢（偉仔）真人，我就肚痛急屎，緊張得滯。一見到佢就忘我，無論有幾多人阻撓，都阻止唔到我。」身旁的保錡插口說︰「（如果）畀埋個面豬登你（錫錫），你咪瀨埋出嚟？」口不擇言的杜如風竟說︰「再畀埋佢食…」她再補充︰「我哋平時啲話題就係咁。」兩人同樣賤嘴，難怪合拍到要上契，保錡說：「其實只係口頭上，我哋拍節目先認識，大家都啱傾，佢鍾意買名牌，我又鍾意買嘢，好欣賞佢啲衫，好靚。」

杜如風與保錡同樣熱愛購物，合拍得要上契。

被喻為「購物達人」的杜如風，大爆保錡shopping的戰鬥力比她有過之而無不及。她說：「佢誇張過我，佢一路做節目一路買嘢，仲要唔平㗎！佢真係可以同我鬥買嘢，我終於遇到對手。」保錡笑騎騎說︰「因為『大彎刀』成日出新貨，所以要快啲抽（籤），唔抽就無。」不過他否認敗家，「我唔係買好貴嘅嘢，通常有折先買。同埋我自己搵錢自己使，敗家嘅意思係使父母嘅錢，但我父母本身都無。」既然跟杜如風如此合拍，理應成為戀人？保錡即說：「咁我又未有資格同佢拍拖，佢鍾意買名牌，我就買『大彎刀』。如果佢開倉，應該會轟動全港，因為佢大部分（珍藏）都未拆牌，應該好多人去買，到時佢就可以換樓。」

保錡早前應邀和陶大宇任節目嘉賓，心情十分興奮。（資料圖片）