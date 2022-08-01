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01/08/2022

舞者出事 「登神」照唱惹爭議 23位舞蹈員為呂爵安盧瀚霆平反

#MIRROR #李啟言 #盧瀚霆 #呂爵安 #舞蹈員
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　　【晴報專訊】男團MIRROR紅館騷日前發生嚴重墜屏意外，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）目前仍傷重留醫。出事後，成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）因未及反應繼續唱歌，而被網民抨擊，有份參與演唱會的23位舞蹈員昨日發聯合聲明，為備受壓力的12位鏡仔平反︰「請勿將責任歸咎於演唱會任何一位表演者。」

 

一眾舞蹈員表示與12位鏡仔一起共度難關，籲外界不應苛責。（資料圖片）

 

　　《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》早在綵排時已有舞蹈員受傷，第二場成員陳瑞輝（Frankie）失足跌落台；第四場更發生慘劇，巨型屏幕突然墜下，擊傷舞蹈員李啟言及張梓峯（阿峯），主辦方宣布餘下場次全數取消。意外後，網上傳言不斷，加上「登神」呂爵安及盧瀚霆在事發後仍然唱歌，遭網民質疑「冷血」。昨日有份參與演唱會的23位舞蹈員發表聯合聲明，澄清不實消息。

 

花姐鏡仔轉發聲明

 

阿Mo與Anson Lo在大學時相識並成為好友，18年更結伴參加《全民造星》。（資料圖片）

 

　　23位舞蹈員首先表示仍等待調查結果，目前不會接受任何傳媒訪問。隨後他們澄清四點，第一，所有在網絡平台流傳的匿名留言，全部並非出自23人中任何一位；第二，三位受傷舞蹈員包括阿Mo、阿峯和羅德智（Zisac）的健康狀況，只以本人、其家屬或官方單位發放的訊息為準；第三，23位舞蹈員沒有為三位傷者發起眾籌；第四，他們指出：「MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共度難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。」似是為Anson Lo及Edan發聲。

 

　　盛傳遭要求噤聲的鏡仔昨日打破沉默，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、副隊長江生（AK）、邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）、Edan、Frankie、邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy）、ERROR成員梁業（肥仔）及郭嘉駿（193），以及鏡仔經理人黃慧君（花姐），均在IG限時動態轉發聲明。

 

方方炮轟藝能卸膊

 

方方事發時與阿Mo同台，她盼徹查意外成因，為好友討回公道。（資料圖片）

 

　　23位舞蹈員之一、曾參加《全民造星III及IV》的方芷欣（方方），昨日在社交網轉發演唱會總承辦商藝能工程拒絕發放訊息的報道，嬲爆寫道：「調查緊唔講得，OK。查，一定要查，未查清楚關唔關你事，咁你哋停晒工未？仲有無後續其他演唱會係經手於你哋？未查清楚你哋都唔好開工啊！呢單嘢唔係我跟開，嗰單嘢又唔係我跟開，收咁多錢做咗啲咩？」

 

阿Mo與So Ching拍拖多年，經常在IG互動放閃。（資料圖片）

 

　　另外，有逾35萬人追蹤的FB群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，版主RC曾因不滿演唱會售票安排，宣布於演唱會後永久關閉群組；但他昨日宣布暫不關閉群組：「演唱會未完，我哋嘅責任都未完，勿忘初衷。」至於網上疑有人借阿Mo及其女友、COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）名義籌募醫療費，So Ching粉絲會前晚澄清二人沒有任何籌募活動，呼籲粉絲及有心人勿被騙。

 

Anson Lo仰後跌落台下的動作，曾欣賞頭場的汪明荃直指太危險。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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