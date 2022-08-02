意外後發聲代MIRROR報平安 隊長楊樂文︰我哋互相照顧

【晴報專訊】男團MIRROR紅館騷上周四發生墜屏意外，舞者李啟言（阿Mo）仍傷重留醫。過往活躍於社交網的12子連日來齊齊封口，令各界擔心他們的精神狀況。昨日隊長楊樂文（Lokman）打破沉默，在IG發文表示外界不用擔心他們，並呼籲大家集氣祝願傷者康復。

Lokman盼望三位受傷舞者早日康復。（資料圖片）

事故後，除了副隊長江熚生（AK）及呂爵安（Edan）曾發IG全黑限時動態，以及邱士縉（Stanley）與陳瑞輝（Frankie）轉頭像外，其他成員一律封口，網民懷疑他們受公司壓力而噤聲；直至前日，部分成員才轉發23位舞蹈員的聯合聲明。隊長Lokman昨日打破沉默，在IG代表隊友發聲︰「我哋會互相照顧，大家唔使擔心我哋。呢一刻，希望大家集氣，祝願阿Mo、阿峯（張梓峯）、Zisac（羅德智）早日康復。」他感謝各界支持：「好多謝好多人幫緊我哋，公司上上下下、娛樂圈前輩同伴、熟悉嘅唔熟悉嘅，都盡佢哋嘅努力，都同我哋一齊。我哋自己都會睇住自已，唔使擔心，畀傷者同佢哋嘅屋企人時間同空間。」

呂爵安TG派心安撫粉絲

Edan昨日凌晨在TG現身，向粉絲報平安。（資料圖片）

連日來一直沉默的盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤亦轉發貼文，Edan則寫道：「只求人無事。」Edan昨日凌晨亦特地在Telegram群組向「爵屎（Edan粉絲）」派心心報平安。另外，MIRROR本來在個唱後活動多多，包括本月20日在東京演出《SUMMER SONIC 2022》音樂祭，有傳他們將辭演。此外，12子及ERROR原定下月三日參加《903 AllStar籃球賽》，Anson Lo下月六日與鄭欣宜舉行《神の拉闊》音樂會，而Edan與Lokman下月九日參加生力軍音樂會，主辦機構商台暫未公布是否如期舉行。

外間估計12位鏡仔隨後的工作及活動將會延期。（資料圖片）

張敬軒助組義工團隊

身為演藝人協會副會長的軒仔，出心出力助後輩走出陰霾。（資料圖片）

此外，向來疼惜MIRROR的張敬軒（軒仔），被傳與陳卓賢（Ian）自費找心理專家輔導舞蹈員；及後更有指軒仔豪花80萬元包下酒店房，讓12子及舞蹈員避靜。不過，軒仔昨日凌晨在IG澄清，指為了方便舞者休息及接受情緒輔導，主辦單位已立即作相關安排。軒仔說：「翌日我和演唱會舞蹈統籌，僅協助主辦單位代為安排其他場地需要和配套，並組織臨時義工團隊（由行業內資深幕後人員、MIRROR成員代表組成），支援交通及人力資源方面的需要，隨後聯絡專業輔導顧問義工團隊，向各位演職員無償提供心理輔導和情緒支援。」

PSY的演唱會大玩濕身效果，疑間接令意外發生。（資料圖片）

繼紅館意外後，憑神曲《江南Style》紅遍全球的韓國歌手PSY，前日在當地舉行「濕身騷」演唱會亦發生嚴重事故，一名27歲蒙古籍工作人員拆台時，由15米高的金屬架墮下身亡。由於開騷期間為求濕身效果要大量噴水，警方指可能因地面濕滑間接導致意外。