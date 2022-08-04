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04/08/2022

抽更多時間陪囡囡 陳自瑤樂做「陪玩員」

#陳自瑤 #阮兆祥
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　　【晴報專訊】陳自瑤（YoYo）和阮兆祥（祥仔）昨日到電視城錄影節目，提到YoYo最近工作忙碌，她卻指其實有更多時間陪囡囡，成為「陪玩員」。

 

YoYo和祥仔同組玩遊戲，希望贏盡獎金獎品。

 

　　陳自瑤和阮兆祥昨日錄影無綫綜藝節目《答得快好世界》，最近忙於拍劇及綜藝節目的YoYo，問她是否比照顧囡囡更攰？她笑言︰「其實抽多咗啲時間陪佢，依家做陪玩員，各有各攰啦！呢排同小朋友去多咗戶外，覺唔覺我濕咗？應該係黑咗先啱，哈哈，玩水咪濕囉！」在旁的祥仔即為YoYo打圓場︰「係sharp咗！」

 

阮兆祥自稱00後

 

李有毅和韓馬利難得再合體。

 

　　另外，節目邀得韓馬利和李有毅任嘉賓，兩人曾主持經典遊戲節目《勝在夠開心》，今次難得再度合體，相信能勾起觀眾回憶。問祥仔有否看過《勝》？他笑言︰「我2000後，都未出世點睇呀！」

 

　　至於祥仔任獎老的《開心無敵獎門人》，首集收視逾24點，祥仔對此成績大感鼓舞，並指︰「呢個節目都係大家期待已久，適逢《獎門人》25周年，大家都做得好開心，亦都多謝觀眾支持。今次後期製作比以前多咗，獎品都豐富咗，好似第一集有鄭融做嘉賓，佢玩得好癲，身為觀眾睇住電視都覺得好開心。」對於陳山聰在錄影《獎門人》後確診新冠肺炎，會否擔心再爆發電視城群體染疫？祥仔表示︰「每個人入廠前都會做快測。（建議錄影時戴口罩？）聽監製指示，如果之後情況惡劣，都會做足所有應對工作。」

 

轉載自: 晴報

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