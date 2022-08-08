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08/08/2022

《聲夢2》林二汶力保最低分學員 JW爆喊警告要「殺人」

#聲夢傳奇2 #林二汶 #王灝兒
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　　【晴報專訊】無綫歌唱比賽《聲夢傳奇2》前晚第八集再有學員被out，藍隊導師林二汶以學員蕭呈謙（Nicole）潛質優厚為由力保愛將，決定踢走成績較佳、年紀最大的金永衡（金仔）。另一導師王灝兒（JW）替金仔不值而淚流滿面，嬲爆向二汶咆哮︰「如果下次Nicole無好表現，我會殺死你！」

 

 

　　前晚一集中，紅隊憑出色表現反勝藍隊，結果藍隊總監陳奐仁、導師林二汶、王灝兒及布志綸要商量淘汰哪位學員。淘汰人選包括全場最低分、僅得四分的蕭呈謙、唱《信自己》得五分的侯雋熙（Duncan），以及獲七分的29歲金永衡。JW提議淘汰Nicole：「佢爭啲技巧，佢要改善嘅嘢唔係短期內可以改到。」不過，二汶一心力保小妹妹︰「長線見到呢個小朋友有潛質…如果佢真係有星途，何必嘥咗佢？」陳奐仁亦同意Nicole有獨特優勢：「佢可以咩都唔使做，都一樣得人鍾意，二汶相信佢，我都相信二汶。」

 

（左起）藍隊陳奐仁及二汶主張淘汰金仔，令JW激動得掩面痛哭。（網上截圖）

 

全場O嘴網民鬧爆

 

金仔從容接受賽果，有大將之風。

清純可愛的Nicole有觀眾緣，但表現麻麻只得四分。

 

　　及後，二汶竟提議淘汰唱《垃圾》獲17分佳績的陳昊廷（Timothy），認為對方潛力有限；Timothy導師JW激動反對說：「我真係foul唔到佢，值得擁有多一次機會。」雙方多番拉鋸後，二汶寧願放棄欠缺「超越自我」精神的金仔，也要保住Nicole；替金仔不值的JW激動落淚，她嬲爆說：「I will kill you if Nicole hasn't done anything good next time（如果下次Nicole無好表現，我會殺死你）！」當陳奐仁宣布金仔被out時全場譁然，連紅隊導師亦表現得難以置信，相反金仔從容接受結果。節目後，不少網民留言鬧爆賽果不公，並對二汶偏心Nicole非常不滿；而金仔昨日有份出席《聲夢2》活動，他認為自己在學員中突破最少，所以早有心理準備被淘汰。

 

（左起）紅隊的李幸倪、郭偉亮及泳兒對金仔出局齊齊O嘴。

 

轉載自: 晴報

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