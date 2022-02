【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然

The most hawkish Powell is back。2018年底一手摧毀美股的鮑威爾正在歸來,隨著他周三(27日)下午2時半開始記者會發言,原本風和日麗的市場在「加息還有很大空間」、「可能比上次更快縮表」等鷹派措辭中風雲突變,美股由升轉跌、債市全面下挫、美匯企上96.5,亞洲股市血流成河,道期再挫400點……

記者會回應成「災難現場」

2022年聯儲首次貨幣政策會議終塵埃落定,儘管FOMC會後政策聲明近兩年來首次刪除「在這個充滿挑戰的時期,動用全部工具來支持美國經濟」的字眼,但鑒於市場早在上月已充分消化「3月結束買債+啟動加息」預期,美股三大指數齊造好,連日弱勢的納指一度升逾3%。

不過,隨著「災難製造者」鮑威爾登場,並對每個記者提問都幾乎鷹派上身,包括:當被問及加息會否損害就業市場時稱,「有巨大的加息空間(significant room)」,2年期美債收益率應聲錄2020年3月以來最大單日漲幅。

當被問及會否一次加息50個基點時,鮑威爾以「尚未決定」來不置可否,又強調今時週期不同往日,情況轉變將反映在政策上;更具殺傷性的是,他指「不排除(rule out)」未來每次政策會議都加息的可能。

多次稱未就加息做任何決定

對於市場最關注的縮表路徑,鮑威爾表示尚未就此討論,但就明言經濟不再需要持續高水平的貨幣支持,聯儲願意比上次更早地採取行動,步伐也可能更快(perhaps faster)。

但問題是,鷹聲嘹亮的美聯儲,要如何言行一致地推進強勢緊縮政策措施(到目前為止仍無任何實質動作),同時在經濟增長顯露放緩跡象時確保金融市場穩定?鮑威爾極盡放鷹的表態背後,實際可能是面對棘手處境的茫然。

此從他強調「未來將面對雙向風險(two-sided risks)的急流」,即行動太慢的風險如通脹過熱,行動太快的風險如拖累經濟增長、供應鏈瓶頸、東歐局勢等,「I don’t think it’s possible to say exactly how this is going to go」,並多次表示「沒有就加息步伐做出任何決定」,可見一斑。

去年完全押錯通脹走勢的鮑威爾,接下來三年「3+3+2」激進加息的基本預測可否持續?迅速趨平的收益率曲線或正搖頭嘆息。