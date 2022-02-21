【FOCUS】中房美股　霧裏看花

中房美股－－傳說中全球資產最危險的兩大泡沫，走勢正愈來愈令人摸不著頭腦。關於前者，1月一二線城市新樓價格止跌轉升，2月LPR貸款市場報價利率（LPR）按兵觀望；但另邊廂，正榮地產最新改口指，或無法解決下月到期的債務。

關於後者，面對40年未見的高通脹，聯儲資產負債表上周繼續擴張330億美元；但另邊廂，「大鱷」索羅斯及「女股神」木頭姐卻雙雙抄底抄到山腰上。

刺激需求側似初顯效，惟正榮突改口

在多個地方政府爭相出招呵護樓市的春風中，A股地產指數自去年8月的低點反彈累計已逾三成；除了調整公積金政策、發放購房補貼、降低房貸利率，2014/15年為去庫存建下奇功的「首付兩成」更重出江湖。刺激需求側似初顯效，國家統計局周一(21日)公布的70城樓價數據顯示，一二線城市新建商品住宅雙雙止跌轉升，按月分別漲0.6%、0.1%。

「買漲不買跌」能否刺激居民的入市興趣，扭轉地產商雪崩般的銷售額，3月數據勢是關鍵；央媽同日公布2月LPR按兵不動，意味政策進入觀察期。

不過，正榮地產(06158)流動性狀況的急劇逆轉，從7周前宣布擬贖回2億美元永續債，並獲國有銀行91.4億人幣信貸額度。到最新公告改口指，預計現有內部資源可能不足以解決3月即將到期的債務，觸發周一再上演股債雙殺，恐顯示內房債務危機遠未拆彈。換言之，創紀錄信貸擴張加持的市場信心高漲，或隨時反轉。

索羅斯、木頭姊雙雙抄底抄到山腰上

再看美國，CPI刷新7.5%的逾40年新高之際，機構甚至喊出連續加息9次，但聯儲的資產負債表上周繼續擴張330億美元，至8.911萬億歷史新高；據Refinitiv數據，截至16日的一周，在美股票基金錄48億美元資金淨流入，是貨幣基金、債券基金外唯一獲淨流入的宏觀類別。

不過，即便有源源不斷的泵水，索羅斯旗下Soros Fund Management上季增持電動車公司Rivian近2000萬股，卻抄底抄到山腰上，年初至今，其股價累計下跌36%。而木頭姊上周三(16日)趁「元宇宙第一股」Roblox暴挫27%抄底逾45萬股，但該股到周五收市再跌近8%。她的另一隻愛股Zoom，儘管收入較2020年3月增長逾6倍，但相比標普500指數較當時的小股災低點反彈逾倍，Zoom的股價卻蒸發了17%。

見微知著，當現時中美貨幣政策的「發力寬鬆 VS 造勢緊縮」，進入未來的「加碼寬鬆 VS 真正緊縮」，衝突日增，中房美股乃至全球市場，最後誰能平安著陸？



