  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

28/02/2022

【FOCUS】普京核威懾放狠　俄銀行哄抬貴美元

#烏克蘭 #俄羅斯 #核威懾 #盧布 #SWIFT #普京
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　俄羅斯總統普京開啟戰爭「潘朵拉之盒」進入第5天。面對烏克蘭死守首都基輔，以及西方各式先進武器源源不斷馳援；再加上歐盟就SWIFT大招終達共識，引發盧布自由落體，大量莫斯科市民擠提現金，銀行牌價高達166盧布兌1美元－－「北極熊」周日(27日)宣布將核威懾力量置於高度警戒狀態，誓在俄烏預計周一(28日)在白俄羅斯邊境開展的談判前，先施「下馬威」。

 

戰事膠著，歐美大批武器援烏

 

　　「東進」維和的俄羅斯軍隊，在烏克蘭腹地的推進顯然不如普京預期；據烏克蘭國防部公布，俄方死傷已達4300人，46架戰機、146輛坦克、60輛油罐車遭摧毀。社交媒體有關烏克蘭軍民堅守國土的訊息鋪天蓋地，前總統、億萬富翁波羅申科亦在個人推特，發布其手持衝鋒槍現身基輔街頭的相片。

 

 

　　巴黎、羅馬、倫敦、柏林、華盛頓等西方多國首都周末齊爆反戰示威，民情洶湧之下，歐盟周日宣布動用4.5億歐元向烏克蘭提供武器，德國、荷蘭、美國相繼批准烏克蘭提供可攜式「刺針（Stinger）」防空飛彈，被視作可遏制俄軍利用武裝直升機等空中突襲。

 

限用SWIFT，千億外儲遭凍結

 

　　此外，早前遭多個歐洲國家反對的「禁止俄羅斯使用SWIFT」突現進展，美、英、法、加、意及歐盟執委會發表聯合聲明指，未來數日將把俄羅斯「一些」踢出SWIFT，並對俄羅斯央行實施制裁。

 

　　儘管最終移除名單尚未公布，但市場預計最終或覆蓋俄羅斯80%的銀行，意味其無法跟系統內其他銀行進行資金交收。在莫斯科，擔心銀行流動性危機的當地人紛紛湧向ATM提取現金。而以俄羅斯與歐盟貿易額高達800億歐元計，切斷SWIFT還恐影響進出口貨物支付。

 

 

　　由於俄羅斯央行現時6430億美元外匯儲備，其中約3110億美元是以外國證券的形式儲存，1520億美元以現金或存款置於紐約、倫敦、法蘭克福等地的銀行，制裁恐令其無法提取外儲來維穩盧布。就在周一，盧布兌美元一度暴挫近三成至119的歷史新低，而俄羅斯銀行提供的以盧布兌換美元的交易價更高達166，俄羅斯央行就宣布禁止外國投資者賣出俄羅斯證券。

 

俄烏擬今談判，雙方互秀籌碼

 

　　戰事、金融、輿論等情勢似對普京極其不利，「北極熊」普京周日在國家電視台最新稱，「西方國家不僅採取不友好的經濟行動，而且北約主要國家領導人也發表咄咄逼人的言論，所以我下令將俄羅斯的核威懾力量轉移到一個特殊的高度警戒狀態。」

 

　　何謂高度警戒狀態？俄羅斯的核威懾力量據報分為4級：穩定(Constant)、升級(Elevated)、軍事危險(Military Danger)、全面出擊(Full)，而高度警戒或接近於第二級。據美國科學家聯盟(FAS)估算，俄羅斯最新擁有的核彈頭數量約5977枚居全球之首，其中有近1600枚處於戰略部署。

 

　　鑒於俄烏擬周一在白俄羅斯邊境開展談判，俄羅斯國家電視台周日晚配合普京稱，僅我們的潛艇就可以發射逾500枚核彈頭，這將保證美國和北約的徹底毀滅。」而普京的盟友白俄羅斯就宣布允許俄羅斯在境內部署核武。而烏克蘭總統澤連斯基就指，與歐盟委員會主席馮德萊恩討論了「烏克蘭在歐盟的成員身份」問題。

 

　　智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的核問題專家Matthew Kroenig就指，此是俄羅斯用核威脅來支持常規侵略的軍事戰略，向西方傳達的信息是「不要參與進來，否則將事情升級到最高級別」。

 

　　烏克蘭和俄羅斯談判結果如何？很快將見分曉。

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#烏克蘭 #俄羅斯 #核威懾 #盧布 #SWIFT #普京

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk