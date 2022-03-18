【FOCUS】習拜通話在即　中國臨四大十字路口？

俄羅斯揮軍烏克蘭進入第四周，雙方繼續邊打邊談，西方則一邊加碼制裁莫斯科、一邊武器馳援基輔。隨著中美兩國元首將於周五(18日)晚9時通話，外界關注北京將如何回應華府「選邊站」的施壓，以及潛在的二級制裁威脅。

而從近日政治局、國務院金穩委、財政部等諸多表述看，除了應對俄烏局勢面臨抉擇，就清零策略、地產調控、行業監管等，亦都臨近十字路口。

俄烏戰事膠著，拜登料直接施壓「選邊」

「北極熊」普京周三(16日)首次承認「制裁帶來痛苦」，但強調「不會崩潰或後退」，俄軍繼續三面包抄基輔，惟攻勢據報因後勤問題困擾而停滯；另一邊廂，澤連斯基周四(17日)深夜發表全國講話，聲稱烏克蘭繼續控制所有關鍵地區。

俄烏戰事陷入膠著，成功聯合盟友築起對俄制裁鐵幕的華府，正式將下一回合外交角力的焦點，轉向一直未以「侵略」定性普京「特別軍事行動」的中國：包括放風「北京表示願向莫斯科提供軍事和經濟援助(中國已否認指控)」；國安顧問沙利文明言，援俄「可能會帶來後果」；美卿布林肯再稱，中國應向普京施壓以結束烏克蘭戰爭；即將上演的高潮勢是拜登將於今晚直接向國家主席習近平表達關注。

清零策略、地產調控、行業監管同或微調

華府以「大規模制裁」為要脅，步步進逼中國選邊站，背後實質是爭奪對國際體系方向的絕對權力和影響力。而中國左邊是「友好沒有止境，合作沒有禁區」的俄羅斯，右邊是全面戰略夥伴關系的歐盟(歐盟首2月剛剛取代東盟，再次成為中國第一大貿易夥伴)，想掌握主動，必須做出巧妙權衡。

可以肯定的是，跟美國一邊主張和平，一邊追加8億美元對烏軍事援助相比，最想俄烏停火的無疑是中國。未來會否主導和談，或將是俄烏局勢下一張待揭底牌。

而從政治局昨日「採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」，到國務院金穩委「有關部門要切實承擔起自身職責，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策」、「紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力」，再到財政部「綜合考慮各方面情況，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件」，清零策略、地產調控、行業監管等或同樣臨近十字路口。





