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24/03/2022

【FOCUS】港府看守心態迎第六波　港人苦海未盡唯自求多福

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　　香港第五波疫情死亡率「榮登」全球發達經濟體之首，從本地清零到屍袋遍地，如果要用一句話概括此種折墮，恐怕就是「本可避免的公共衛生災難」。緣何至此？拍腦化（未經深思）決策、表演式抗疫、災難性無能……但歸根究柢，還是看守式心態作祟。

 

決策前乏深思，頻致朝令夕改

 

　　從一個月前(2月22日)信誓旦旦「務求在最短時間內完成三次全港市民採樣核酸檢測」，甚至以「去到打仗無理由再講程序」來回應質疑聲音；到周一(21日)在抗疫記者會近8000字開場白的最末，宣布「暫緩這計劃」，再以「香港很崇尚自由，亦以自我為中心的社會」為「沒有能力去做」背書，令早前全城瘋搶物資的市民，再次領教港府「今日之我打倒昨日之我」。

 

 

　　如是者還包括不啟還啟的封關、不推還推的臨時失業援助金、不認還認的快速抗原測試結果……不論如何砌詞辯解「沒有水晶球」，一眾官員都盡顯拍腦化決策，以致朝令夕改、公信盡失。而行政長官的「抗體不是愈高愈巴閉」、「市民需感受我的情緒」等等金句，更令嚴肅抗疫淪為「Advisers advise，ministers decide」的表演式。

 

不痛不癢「do something」

 

　　何解港府可以如此任性，拋出「以不變應萬變」的僵化文化？特首上月自言「任期臨近尾聲」、周一記者會隻字不提「戰時狀態」、拒絕就「抗疫的目標」通關設定時間表等，或可一窺玄機。

 

　　按照港府將行政長官選舉延後至5月8日，維持7月1日換屆的現時假設，理論上本屆政府官員的任期僅剩下不到4個月。面對專家推算第六波疫情或6月初出現，或再多220萬人感染，抗疫是背水一戰誓見績效，還是不痛不癢「do something」？

 

　　看看特首周三(23日)出席立法會答問會的內容，無論是對「『安心出行』實名制和追蹤功能」，還是對「smart city是否足夠smart」，還是「復課後預計會有多少兒童受感染，又會增加多少兒童病床」等事關第六波的未雨綢繆措施，全數耍太極應對，盡顯看守式心態的港府恐是後者。

 

　　市民何時可見曙光？從港府計劃11月邀請百名頂級外國投資者赴港出席金融峰會的消息看，他們或許認為隧道盡頭已不遙遠；但眼下還將添多少亡魂和感染，港人唯有自求多福。

 

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