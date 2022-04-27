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27/04/2022

【FOCUS】Youtube廣告失色 高通脹扇動「罷買」

#MAMAA #回購 #Youtube #硬著陸 #高通脹
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　　美國科技股「皇冠上的明珠」－－MAMAA(Microsoft、Alphabet、Meta、Apple、Amazon)，周二(26日)由谷歌母公司Alphabet打頭陣揭盅首季成績單，納指即「贈興」暴瀉近4%。各項業務中，最受關注的YouTube廣告收入增速大幅低於預期，加上較早時公布用戶縮水的Netflix和虧損擴大的Snap，都似指向高通脹的蝴蝶效應。

 

首季按年僅增14%，遠低去年同期

 

　　去年總收入高達1.4萬億美元的MAMAA，可謂富可敵國；分析師預計，五巨頭今年首季收入料錄逾3400億美元。打頭陣揭盅的Alohabet，首季收入680.1億美元(預期:681.1億美元)，按年增23%，為連續7個季度錄雙位數增長，惟盤後股價無視公司宣布700億美元回購計劃，一度挫6%。

 

 

　　何解？不計收入遜預期及純利倒退，最大衝擊來自Youtube廣告收入，按年僅增14.4%(預期:25%)，遠低於去年同期的48.7%，以及2018至2021財年的36.9%、35.8%、30.5%、45.9%。而上周，Netflix亦公布了2011年以來首次流失訂戶20萬，Snap則公布了首季淨虧損按年擴大25%至3.6億美元。

 

　　Youtube、Netflix、Snap齊遇寒意，背後原因是來自TikTok短視頻等的競爭加劇，更顯示數字媒體廣告市場面對高通脹舉步維艱。

 

削減非必需品支出，累企業收入

 

　　金融戰略公司Currency Research Associates近日的一份報告就指，面對生活成本上升，全球正在興起「Buying strike(罷買)」風潮，即削減對非必需品的支出，從流媒體訂閱到外出就餐、從新車到旅行、從家電到衣服……由此而來的是減少廣告投放。

 

　　此外，年輕一代對就業、生活的佛系態度，同樣影響消費支出。在中國，創紀錄的應屆畢業生(總數1080萬)遭遇十餘年來最慢增長和最嚴峻疫情，內地招聘機構數據顯示，其平均簽約月薪僅6507元人民幣，按年跌12%。在美國，千禧一代和Z世代毫不掩飾對工作勞累和職場野心的倦怠，更易辭工轉工，建立個人品牌，反對資本主義。如此趨勢有何後果？自然是企業收入下降。

 

　　美國前財長薩默斯最新再次提醒美國經濟硬著陸的風險，指自1955年以來，從來沒有在單一季度通脹率超過4%，失業率低於5%的情況下，接下來兩年內沒有出現衰退的記錄。當美國的衰退陰雲漸現，疊加歐洲能源安全危機和中國動態清零政策，誰能全身而退？

 

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