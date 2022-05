【FOCUS】降對華關稅或有戲　抗通脹前路仍漫漫

甩鍋普京,再甩鍋前任?面對40年一見高通脹,拜登政府似有意借對華加徵關稅臨近法定審議期限之際,擺出對抗通脹姿態。繼財長耶倫、副國安顧問辛格後,素來強調保持對中國談判「槓桿」的貿易代表戴琪,最新也暗示減免關稅是一個選項。

4周年審查期至,官員紛放風

自2018年7月6日特朗普祭出對340億美元中國商品加徵25%關稅,轉眼已臨近法律規定的4周年「必要性審查」時限。據美國貿易代表辦公室周二(3日)發布的通知,首兩批針對340億美元、160億美元中國商品的額外關稅,可能在7月6日、8月23日終止(termination of the actions),除非業界代表申請延長實施(continuation of the actions)。

截至目前,特朗普動用301條款啟動的4個批次、覆蓋3000億美元中國商品的額外關稅,仍由拜登維持(部分商品有豁免)。據彼得森國際經濟研究所(PIIE)測算,去年美國自中國進口5064億美元商品,額外關稅稅率平均達16%,倘若取消,能為企業和消費者節省810億美元。

戴琪駁斥了上述研究,指「必須挑戰研究的前提假設……這是界於小說之類和趣味學術之間的某種東西」,但就暗示不排除降低對華關稅。這是繼耶倫4月稱「降低中國進口商品關稅值得考慮」,以及辛格上周稱「降低大量非戰略中國商品的關稅有助治理通脹」後,拜登政府再發出「降關稅、抑通脹」的信號。

去全球化恐令通脹更趨長久

除了加大消費者成本,額外關稅能將產業帶回美國的效果亦成疑。以拜登大力推銷的可再生能源為例,儘管中國生產全球三分二的太陽能組件,但瞌睡喬2月初就宣布將特朗普時期的太陽能設備關稅再延長4年,理由是保護國內產業勞工;短短兩周後,總部位於阿拉巴馬州的LG Electronics USA宣布退出太陽能電池板業務,因供應限制和物流成本。

華府減免對華關稅似勢在必行,但此舉能否令美國人重回物美價廉的good old days?聯儲主席鮑威爾上月已給出答案,「這肯定會是一個不同的世界— —通脹可能更高、生產率可能更低,但供應鏈更有彈性、更穩固的世界。」潛台詞即是,去全球化進行中,外包將轉向回流,彈性將優先效率。

儘管美國仍繼續從中國、孟加拉等較低成本的地區大量進口商品,但回流和遷移正不可避免地發生,例如投資達10億美元的Wolfspeed晶片廠上月底在紐約州建成,MP Materials在德克薩斯州的稀土廠上月同開建。

由此帶來的成本會否令通脹更長久?議息中的鮑叔或再有驚嚇。