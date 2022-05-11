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11/05/2022

【FOCUS】保供穩價+需求疲弱　國內通脹波瀾不興

#需求 #保供穩價 #PPI #CPI
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　　隨著亞洲「低通脹陣營」中的印度、韓國、泰國、新加坡、菲律賓等紛紛出局，連日本的「通縮魔咒」亦正步向終結，中國又如何？周三(11日)揭盅的4月居民消費價格按年漲幅錄5個月高，工業生產者出廠價格漲幅則連續6個月下行。

 

首4月CPI僅1.4%，遠低3%調控目標

 

　　國家統計局今早公布，4月CPI按年升幅加速至2.1%(預期:1.8%)，錄5個月高，惟首4月僅升1.4%遠低於全年3%的調控目標。分類別計，「交通通信」領銜升6.5%，對應汽油、柴油、液化石油氣價格分別漲29%、31.7%、26.9%；「食品」雖從3月的下降1.5%轉升為1.9%，但相比美國的8.8%，仍屬相當溫和。再看PPI，按年升幅連續6個月放緩至8%(預期:7.7%)，錄一年低。

 

 

　　面對國際油價、聯合國糧食價格指數過去一年分別升了約五成和三成，何解官方數據顯示的通脹數據仍屬相當溫和？

 

　　秘訣當屬多措並舉的「保供穩價」措施，背後功臣直指戰略商品儲備。國家糧食交易中心最新將於周五(13日)競價銷售31.4萬噸進口大豆；國家發改委上月則透露，36個大中城市主城區的成品糧油儲備達15天以上；而國內小麥庫存據報可滿足一年半需求。此外，當局還通過出口關稅調節，將化肥、鋼鐵等更多產能留在國內，平抑物價波動。

 

消費品巨頭最新財季報告早有端倪

 

　　除了供給端，通脹不足為慮的更深層原因恐還在需求端。此從位於PPI下游的生活資料出廠價格按年僅漲1%可見一斑，反映通脹壓力從上游向下游的傳導效應仍弱。

 

　　事實上，多個消費品巨頭的最新財季報告早已有端倪：阿迪達斯首季大中華區收入按年大降33.6%，耐克截至2月底的財季在華銷售額同跌8%；優衣庫預計，下半年和整個2022財年大中華區利潤將大幅下降；星巴克截至4月3日的財季在華同店銷售額下降23%。

 

　　另據美銀統計，美股上市公司業績報告中提及「weak demand(需求疲軟)」的次數，已升至2020年第二季以來更高水平。無獨有偶，WTI原油一度跌穿100美元，短短兩天累計跌幅近10%。

 

　　簡而言之，儘管近期的人幣貶值及民眾囤積食品應對封控，或加大內地通脹上行壓力，但獨具特色的保供穩價措施，疊加需求持續疲弱，料為潛在的寬鬆政策刺激提供緩衝。

 

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