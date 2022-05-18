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18/05/2022

【FOCUS】戰火疊加極端天氣　全球硬捱「貴麵包」

#夏收 #小麥 #黑海 #極端天氣 #乾旱
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　　中國小麥「夏收」開啟爭分奪秒硬仗，芝交所（CBOT）小麥期貨價格續企穩歷史最高水平。隨著俄羅斯繼續控制黑海咽喉蛇島（Zmiinyi Island），變相封鎖烏克蘭最大港口敖德薩，美歐正密密商討，如何打通這個「歐洲糧倉」的運輸通道。而英國央行行長貝利最新以「世界末日(apocalyptic)」形容戰爭造成的糧食漲價及短缺，再印證中國最高層何以頻頻強調，「確保口糧絕對安全」。

 

俄鎖黑海要津，恐增近半億人陷急性飢餓

 

　　「Hunger,a weapon of mass destruction？(飢餓，一種大殺傷力武器？)」倘若看看英國天空新聞委託Ipsos所作的最新民意調查，27%的受訪者為應對生活成本危機而試過「跳過一餐(skipping meals)」，答案不言而喻。

 

　　隨著小麥期貨價格年初至今漲逾六成，美國、英國的食品通脹4月分別高達9.4%、5.9%；在主食價格飆升三倍的伊朗，近日更爆發全國性示威。不容忽視的還有非洲，據世界糧食計劃署(WFP)3月底警告，如俄烏戰爭持續到4月之後(預測情景已成真)，全球今年陷入急性飢餓的人數將增加4700萬至3.23億，其中以撒哈拉以南非洲受到的影響最大。

 

(WFP)

 

　　有「最誠實央行行長」之稱的貝利周一就稱，俄烏戰爭造成的「世界末日」般的糧食漲價及短缺，可能對窮人造成災難性影響。

 

　　戰爭究竟如何釀就糧食危機？首先當屬俄羅斯封鎖黑海要津，令全球第四大玉米出口國、全球小麥第五大出口國的烏克蘭，面臨至少2000萬噸農產品被困糧倉，卻無法出口的窘境。

 

印美法產量難樂觀，中國保口糧絕對安全

 

　　聯合國秘書長古特雷斯4月會見普京時即討論過以帶有聯合國標誌的中立船隻運輸糧食，但未有突破；鑒於此，美歐正加緊商討通過鐵路、空運等方式打通烏克蘭玉米、小麥出口。

 

　　此外，極端天氣令全球產糧區普遍面臨減產，其中，僅次中國的全球第二大小麥生產國印度，受罕見熱浪侵襲，上周五(13日)宣布立即禁止小麥出口(該國最新放行13日前已在海關等級的貨物)。而歐盟的小麥生產大國法國(去年出口約2000萬噸)，同面臨低降雨量帶來的乾旱威脅。

 

　　另在美國，加州正經歷史上最乾燥的一年，而橫跨8個州、為中西部農業區提供水源的地下蓄水層同面臨消耗殆盡，該國農業部昨晚就下調全美評級為「良好至極好」的冬小麥作物比例2個百分點至27%。

 

　　去年小麥進口創下977萬噸新高的中國怎麼辦？農業部本周就要求「各級部門全力以赴打好小麥機收這場硬仗，確保夏糧顆粒歸倉」；而中共黨刊《求是》最新刊登的習近平、李克強兩篇講話稿同時強調，「確保口糧絕對安全」、「必須高度重視保障糧食穩定供應」。

 

　　你餐桌上的麵包漲價了嗎？

 

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