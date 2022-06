【FOCUS】「局內人」放風加息75點　股債幣演大屠殺

有聯儲「insider」之稱的記者Nick Timiraos,周一(13日)放風FOMC本周四(16日.本港時間)凌晨或加息75點,利率期貨市場聞聲將押注從一天前的23%推升至95%,觸發股、債、幣再演大屠殺--標指正式入熊,2/10年期美債收益率倒掛,加密貨幣總市值跌穿1萬億美元關口。

利率期貨押注應聲飆至95%

鮑威爾5月「未積極考慮(not actively considering)75點選項」言猶在耳,熾熱的通脹或令他在本周的議息會上,再次「今日的我打倒昨日的我」,祭出辣招。

隨著有「局內人」之稱的《華爾街日報》首席經濟記者Nick Timiraos放風,利率期貨押注FOMC本月有95%的機會加息75點,押注7月續加息75點的機會亦高見近80%;此外,預計聯邦基金利率明年6月升至4%以上的機會,則超過60%。

面對自2008年1月以來前所未見的高利率即將壓頂,市場暴跳如雷,標指較1月高點抹去21%正式進入技術熊市;「永遠的神」納指,年初至今更挫逾三成。短期國債收益率近火箭式攀升令利率曲線再次趨平,擔心衰退的交易員交易員紛紛爭相做多美元,及湧入專注於尾部風險的「黑天鵝基金」,如Cambria Tail risk ETF。

比特幣歷史表現預示未來?

在一眾泥沙俱下的美股中,幣股尤其慘烈,備受木頭姐青睞的Coinbase以及比特幣「巨鯨」MicroStrategy,年初至今股價分別挫80%、72%。

屋漏偏逢連夜雨,就在加密貨幣風雨飄搖之際,最大的加密貨幣借貸方Celsius、最大的加密交易平台Binance周一相繼宣布暫停比特幣的提取,拖累比特幣一度失守21000美元,相當於較去年11月歷史峰值蒸發近七成。Binance現已恢復提取,但以年化收益高達12厘為招徠,吸引全球逾百萬用戶存入加密貨幣的Celsius,就被質疑有爆雷風險。

回看比特幣大上大落的歷史,去年6月亦曾自高位急挫55%,之後用約4個月暴升逾倍;而2015年初的自高位跌幅更達85%,但之後三年一路升了逾5倍。歷史表現能否預示未來?看看MicroStrategy的創始人Michael Saylor最新振臂高呼,「In Bitcoin We Trust」,或許是的;但另一方面,人們在購買金融產品時,往往被告知的第一條免責聲明即是,past performance is not indicative of future results。

沃爾克面對衰退曾急降息

投資市場變幻莫測,有百年歷史的美聯儲這隻巨輪的航向,又是否有跡可尋?看看鮑威爾被逼效仿的沃爾克(Paul Volcker),即使激進如他在令聯邦基金利率1980年3月升至20%後,亦曾為應對嚴重衰退及失業率上升,大幅降息至當年6月的8.5%,之後再收緊,被稱為「停停走走(Stop-Go Policies)」。

這一次鮑威爾會否真的加息至4%以上?即將揭盅的點陣圖及通脹/失業率/增長預期至關重要。面對市場咆哮,去年錯失遏制通脹時機的他的決心有多大?周四凌晨的記者會不容錯過。