若不撤制裁 全球易陷大衰退

近日股市劇烈波動，顯然有對沖基金在上下其手，但無風不起浪，北約不懂節制的東擴所引發的俄烏戰爭，對全球經濟無疑有重大破壞，但其嚴重性又遠不及美國帶頭對俄羅斯魯莽的制裁。搞得不好，這些制裁能把過去數十年建立的國際政經秩序毀於一旦，全球化壽終正寢，全球陷入大衰退或甚至蕭條。不過，走出困局的機會尚未完全消失，歷史會往何處去，市場中人也舉棋不定，股市大上大落，又有何奇？

全球一體化 促進經濟增長

過去40餘年，全球GDP，在扣除通脹後翻了幾番，中國去年的實質GDP竟是1978年的43倍，就連美國也有2.96倍。此種增長，很大程度來自同一時期出現的經濟全球一體化。各國通過貿易可發展出精細的分工協作，一條條效率高超的全球供應鏈被建立，全球生產力得以提振，國與國之間也變得需要互相依存，供應鏈的一個環節出問題，可以使到整條供應鏈斷裂，相關行業會立時風雨飄搖。

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供應鏈的建立，基於不同國家及企業的比較優勢，在市場激烈的競爭中，哪一個國家哪一所企業能佔據某條供應鏈的某個生產環節，必定是有其實力。但光是實力也不足夠，供應商能夠在大家各不相識的環境中協作起來，必須有一套大家信任的市場秩序與法律制度作支撐，倘若大家簽了合約後仍不能肯定對方會否違約，那麼他們如何敢投資生產？西方國家對俄羅斯的制裁，正是各國政客頭腦發熱，帶頭破壞了大量行之有效的規則，生產力必定出大問題。

有4個原因這些制裁可能引致經濟的嚴重衰退。第一，契約不再可靠，企業一個產品，不敢依靠其他公司的幫助，例如蘋果手機的不同元件、不同的生產過程，都在不同的國家進行，若全球化終結，蘋果便要完全自力更生，整個生產程序「一腳踢」，沒有分工，她的效率一定劇跌，成本急升，今天幾千元的一部手機，恐怕要幾萬元才有交易。

能源價格升 堵塞宏觀經濟

第二，在大家失去信任，互相鬥爭而不是互相合作的環境下，在全球數以千萬計的生產環節中哪裏出了問題，是很難預測的，其影響亦難以評估。舉個例子，俄羅斯的航空公司原來頗為倚賴租借回來的飛機，而不是自己買下的飛機。歐盟在上月下令要歐洲的飛機租賃公司在3月底前終止所有與俄羅斯的協定，不再向她出租飛機。但問題立即出現，俄羅斯上空已成其非友好國家的禁飛區，那些歐洲的飛機租賃公司就算能在法律上已取回飛機，這些飛機也不能起飛返回自己國家，只能困在俄羅斯的機場中，每日繳交昂貴的停泊費，但又因SWIFT系統不能運作，她們連交停泊費也做不到，可被俄追討欠款。

若情勢無突破，這500多部出租飛機可能永遠回不到它們原來的物主手上。這些飛機總值估計為120億美元左右，有近半物主在愛爾蘭，當中不少飛機的物主是小公司，損失一、兩架飛機便要破產。俄羅斯是賺了，現時的飛機租賃公司卻蒙受巨大損失。有了這先例，將來其他航空公司再租借飛機時也要多付租金，以補償風險，額外的租金又會轉嫁到乘客身上，推高通脹，打擊經濟活動。

第三，制裁含有不買俄羅斯能源，以德國為例，55%的天然氣、50%白煤炭、35%的石油皆來自俄羅斯，其他歐洲國家也相差不遠，其他產油輸出國也無法或不願增產以填補不買俄能源的缺口。能源價格現時已在急升，商業周期理論有指出，能源價格就算上升輕微，在宏觀經濟的環節中也可能造成堵塞，負面效果被大幅擴大，正如病人有時一條血管分支塞着，也會造成中風，使人一命嗚呼。能源價格高企可以造成經濟衰退。

高科技產品 專利權將作廢

第四，西方世界要切斷對俄羅斯的高科技產品供應，俄指她們違約，所以容許俄國的企業不用再向這些外國公司繳交專利費。其實俄省回專利費還只算是小事，大事是理論上俄羅斯可不用再承認這些專利權。西方國家要限制科技出口到俄羅斯，但這可適得其反，既然不承認專利權，俄大可自由自在完全不受禁地仿製西方的科技產品，過去俄不生產一些西方科技產品，並非其沒有能力去造，而是因為專利權限制了她。至於中國，仿製能力更強，若有制裁，等同鼓勵中國不用理會專利權，隨便生產。世界若隨便利用專利權作政治武器，只會導致專利權作廢。沒有專利權去保護及鼓勵創新科技，世界的生產力必定倒退，經濟不出現大衰退，難矣！現時惟有寄望各方談判成功，化解掉危機。