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08/04/2022

下任特首的人選與任務

#李家超 #特首選舉
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　下屆特首的唯一人選，今天已是呼之欲出，便是李家超。選委會召集人則落在梁振英身上。這個判斷，我大約半年前經已確定，因為李算得上是中學校友，所以當時在WhatsApp同學圈中早已熱烈討論。既然已知答案，我因此對坊間的不少臆測都不感興趣。

 

李家超非政務官出身，在中央眼中是出任特首的一種優勢。（資料圖片）

 

夠定力應付腥風血雨

 

　　我當然不是未卜先知，作此判斷有兩個原因。第一是朋友中頗有隱世高人，他們熟知政情，判斷一向準確。第二是找李家超合乎中央委任重要幹部的邏輯。在中國，能夠坐上高位的，一般經過不同級別的考核，封疆大吏，更要有足夠資歷及表現。香港雖十分缺乏政治人才，但也不是全無選項，梁振英、李國章、葉劉、冼國林等，全都作風硬朗忠誠可靠，適合時代需求，鄧炳強則在文職管理上資歷尚淺，再下一屆則是大熱，不是小熱。既然合資格的人不只一人，那便要看中央垂青哪人。我們看看前4位特首，回歸前，陳方安生是英國人選的二把手，中央信不過，選了董之後，也把他先放在行政局中栽培一段時間。董後曾上，曾是二把手，順理成章升上去。第3位特首本來也是當二把手的唐上，但他突然出事，又殺出個程咬金，中央的原本部署便打亂。第4任林鄭，眾所周知，也是活脫脫的二把手升上。至於張建宗，因種種關係，中央不認為適合當特首，所以在去年七一便反常地用李家超把他換下來，由此觀之，當時應該便知道中央屬意誰人了。李不是政務官出身，在中央眼中是一種優勢，何況未來10年，香港很可能要面對艱難的國際環境，紀律部隊出身的，更有定力應付到腥風血雨，找李出任，不值得奇怪。

 

　　人選已定，未來的道路卻是艱巨的。我屈指一算，下任特首起碼有6大任務要執行，可能還有其他，但以下是重要的，重要性排列不分先後。

 

研究港元制度B計劃

 

　　第一是國際環境的惡化。美國忌憚中國的崛起，已是不爭的事實，從最近幾年的事件可見，美國對在香港挑起事端很感興趣，未來亦想在台灣問題上，中國先打第一槍。美國連派兵到烏克蘭參戰也不肯，在台灣問題上很可能用對付俄羅斯的同樣策略：唱衰中國後再爭取或脅迫西方國家制裁中國，以遏制其經濟與外交發展。美國亦必會在香港問題上老調重彈，失實報道香港情況，或甚至挑起社會矛盾，把香港變成美國涉台輿論戰中的助攻戰場。雖然美國最後不會成功，但特區政府總要面對不少麻煩，先化解特區社會的矛盾，減少被利用作戰場的機會，當是特區政府的責任。

 

　　第二，在中美交惡中，港元卻與美元掛鈎，這是一件頗危險的事。聯繫滙率制度對美國十分有利，正常情況下，美國不會動此制度，但在俄烏戰爭以後，任何有腦筋的人都必須用底綫思維，例如香港被逐出SWIFT，不能用美元交易時怎麼辦？假設美要打擊中國的金融，她會不考慮衝擊港元嗎？此事技術性複雜，不是坊間的一些議論便可解決，政府應研究港元制度有何B計劃，研究結果不宜公開，但時間也不充裕了。

 

　　第三，香港經濟長期或會有新的增長動力，但目前仍非常疲弱，過去幾年財赤巨大，去年表面有盈餘，其實是借下巨債把借款當成是收入以掩蓋千億赤字。香港要走出困境，需要發展高新科技並與大灣區融合。此事不易為，特區政府要有路綫圖，依計行事，否則香港會愈來愈變得無關重要，地位日漸低落。

 

調整抗疫方法及節奏

 

　　第四，新冠疫情還未控制好，很可能還會有6波、7波。怎樣才能減少重症及死亡，而同時又保住經濟，可與世界及內地通關，想想也頭痛，但卻是不能迴避的難題。抗疫持久，人民必有挫折感及由此而來的怨氣，連上海此等抗疫模範也一樣面對同樣問題。不調整抗疫的方法及節奏，社會恐怕不穩。

 

　　第五，香港缺乏可用土地，房屋問題一拖再拖，此事的解決方法不少，但政府溫溫吞吞，不敢大刀闊斧，人民已失去耐性，行動比議論來得重要。

 

　　第六，香港教育出了大問題，這也是無法辯護的事實。怎樣使到年輕人更有獨立思考及分析能力，掌握到未來社會所需的專業技能，對中國歷史及文化都有正確的認識及感情，是刻不容緩要補的課。

 

　　以上任務，既符合一國、也符合兩制的利益。實施《香港國安法》及政制改革後，特區政府解決問題的阻力已減去不少，不完成任務便辜負了全國及香港人民的重託。

 

轉載自: 晴報

 

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