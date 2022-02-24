抗疫成功，特首連任？

特區政府處理疫情，可說是窩囊；若不是北京在後面出聲出力，根本不會有大改變。但叫人氣憤的是竟然有人說特首選舉延期，甚至好似立法會的延一年。這是甚麼話？我們還要林鄭做特首嗎？

即使今日中央介入了，但因為疫情來得又急又猛，特區政府之前又毫無準備，不管在檢測能力、在收治確診病人和隔離密切接觸者管控方面，可說是一塌糊塗。現在中央出手，也只是追落後。相信未來一、兩星期，情況也是差不多。

現時中央做法，是先派組織專家指導香港在各個關鍵環節做好防控工作，例如準備大規模快速全民強檢和打針、繼而急建不同程度隔離設施、並保障醫療和生活物資供應等方面。

各專班工作組在短短一星期，已做了很多有效工作，以支持特區政府和社會各界抗擊疫情。起碼我們見到在不同地方興建隔離設施、在不同區分增加檢測或接種疫苗中心、物資供應開始穩定……

相信與港澳辦主任夏寶龍坐鎭深圳指導協調地方和各部委有關。港澳辦工作重點肯定是以實效全力支持香港特區政府履行好主體責任，並團結社會各界打贏防疫抗疫保衛戰。簡單的說是在前面協助特區政府在抗疫不同環節添磚加瓦、在背後團結香港不同利益不在疫情間添煩添亂。

中央以最高動員令和保衛戰形容香港疫情，習近平以黨總書記身份，在半夜4時多出稿發指示，非比尋常。當然中央出手是原則性指導，主體責任仍由特首負責任。但許多人忽略一點，涉及香港特區時，習近平一直以國家主席身份出席活動或發言，這一次明顯是在行政層面上有新的思考。

正在港澳辦主任夏寶龍坐鎮深圳全力部署援港之際，中聯辦主任駱惠寧在港全面安排各界同心抗疫之時，林鄭推遲特首選舉，反映她的心計。

(資料圖片)

按理，她現在工作是抗疫，若她不尋求連任，就不會主動把特首選舉推遲至5月8日。她在記者會上還得戚的說「我選過特首，我最清楚」，意思是新特首即使5月才選出，仍有足夠時間組班。

延後特首選舉合情合理，而且時間不與換屆抵觸，中央肯定支持。問題是延後選舉是為求她自己連任，為何這樣說？

今天抗疫是主體，竟有行政會議成員建議政府延任一年、有KOL為她發聲、有媒體高層為她吹風……我奇怪的是林鄭過去3年，先是反修例示威演變成黑暴的無奈，後是抗疫兩年仍是如此窩囊的無能，竟然還有人支持她連任！

風從那裏來？既然抗疫是主體，為何有風？誰人放風？這些人不是是無知，就是沒有良知！

香港抗疫兩年，為甚麼那麼失敗？就是她和傳統中環精英心思一樣，背後不同意跟內地「動態清零」，又不敢用外國「與病毒共存」，於是想自創香港抗疫模式，變成兩面不討好。安心出行，不用也行；健康碼，不湯不水……

其實，你想自創甚麼模式，可以。不管黎民百姓，還是國家領導，看你如何抗疫，有效控制，便是成功，否則就是失敗。

今天就是失敗。那些中環精英還以為可以不要內地支援，靠自己可以控制疫情。現實很簡單，看看醫院、聽聽電台，便知道這兩個星期情況如何惡劣，香港抗疫有何方式，如何協調？四個字，一塌糊塗。

到今天，仍然不戴口罩開記者會，你憑甚麼說你全心全意抗疫？

世界正面臨百年未有之大變局，中國正在大變局中走上民族復興之路，香港如何在這個世局、國局、大局變化中找到自己位置，不再是中環精英舊有思維了。

有人放風抗疫成功，特首連任；我傾向相信抗疫成功與否，都是無得留低。

