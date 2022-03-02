還記得我們的特首是拒絕全民強制檢測嗎？說她的一套如何精準找出確診者，現在為甚麼同意搞3次全民強制檢測呢？

還記得我們的特首是反對封城嗎？說甚麼人家的一套，現在為甚麼同意有限度的禁足呢？

若不是第五波疫情失控，她領導無方，無力應對，向中央求援，她會接受全民檢測和禁足嗎？但中央防疫抗疫一套，她打從心裏面不接受，所以才出現這個把星期以來，資訊混亂，搞到人心惶惶。

不講封城，相信是特區政府在背後強力反對；那麼叫禁足啦。但也不情不願，於是便出現了昨天講沒有計劃封城，今早卻說不排除禁足，然後晚上又傳出有限度禁足……

那些政府專家，人人不同意見，卻又熱衷發言，於是袁國勇有一套、許樹昌有看法……究竟聽哪一個？還有是政府昨天聽孔繁毅的一套，今天卻又來個梁卓偉看法，究竟明天會信哪一派？

今日是3月2日，疫情若按這些專家講還未到最嚴峻時，為何又有人放風說全民檢測不是在3月17日學生放暑假立刻開始，而是在3月底4月初，等疫情向下時才做？

要知道昨天已死了百多人，多是長者，若等到月底，豈不是死多幾千人？他們可是有家人的，他們是可以不死的。

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大家都知道留家抗疫、限制出行，是有效減少新冠變種病毒傳播機會；大家亦知道早發現、早隔離、早治療，是有效遏阻新冠變種病毒蔓延。但在特首身邊的智囊卻不斷提出因禁足而出現的技術性問題，他們忘記了生命價值才是最高原則。在尊重每一條生命的價值時，限制我們一定時間和一定程度的自由，是百分百應該的，這亦合符公義。

先說說一些歷史故事，中世紀歐洲出現過黑死病，拖了百多年，死了幾百萬人；上世紀初歐洲發生過西班牙流感，幾年下來死了2千萬人。但為甚麼人口眾多的中華大地，幾千年歷史上沒出現過大規模的瘟疫流感和致命病毒呢？

南北美洲和澳洲的土著，當面對歐洲白人殖民主義者侵略時，殖民主義者槍炮厲害，但殺死數千萬人口的，是他們身體機能上的免疫系統對抗不了歐洲白人帶來的天花、斑疹和傷寒等病菌。但為甚麼清朝初年，康熙年幼時也中了天花，當時全國也有很多人染上天花，卻沒有像在南北美洲和澳洲發生毀滅性的結果？

是中藥厲害嗎？也可能是。但那些年代缺乏醫療系統，遇上疫症大流行，雖有大規模贈醫施藥，也只局限在某些大城市和縣城，絕大部分人住在鄉村，未有獲得醫藥。況且，病毒殺人不分種族，為何南北美洲、澳洲、太平洋群島的土著大規模的死亡，而病毒千百年來在中華大地上不能肆虐？

相信最重要的原因是不管任何朝代，當發現不知名疫情，有不少人莫名死亡時，應對方法就是封路封村，不讓人出入。用今天語言就是隔離，把病人阻隔著，不讓他們走到其他地方，把病毒隔離在那條出事的鄉村或小鎭內。

待疫情減退，病人康復，才會開路通村。因此與病毒共存不是我們的歷史，隔離防止病毒擴散傳播，是我們老祖宗的家訓。回望兩年前武漢疫情失控，中央政府斷然封城，其實有我們歷史的角度和視野。

當然還有一點，是我們對生命的重視，我們尊重生命，尤其是老人家。說回康熙，當年他不是長子，剛好父親出家做和尚，芸芸兒子中只有他得過天花並已痊癒，在挑選繼承人時，怕立了其他兄弟做皇帝，若得天花便麻煩了。康熙因禍得福，6歲登基；到了他年事也高之際，他在紫禁城內搞了多次千歲宴，宴請年長老人，又下達各省各縣，依例照行，這就是剛才提到對生命的重視。

我們提倡老吾老以及人之老，尊重老人家，重視生命價值，所以我們會全力救治每一個病人，即使他是老人，而且即使是別人家的老人。背後亦是我們中國人的思想哲學，國家先於家庭，家庭優於個人。

反之，西方社會重視個人自由，怎會接受隔離？怎可讓人禁足？所以美國有人帶頭燒口罩、歐洲有人反疫苗……這就是個人自由無限放大的結果。

因此，隔離有效，禁足應行，至於怎樣施行，那是技術性問題，不要本末倒置！禁足就禁足，不要拖拖拉拉，否則拖死老人，拉垮香港！