伊院變身抗疫，好事變笑話一則

政府徵用伊利沙伯醫院做抗疫醫院，是好事，但幹嘛那麽大陣仗透過全港網絡供應商以手機短訊通知全港市民呢？這也算了，但全城同一時間收到緊急警示emergency alert長響。

你怕市民不知道，你在電台電視台提醒一下便可。要知道需要去伊院的基本上是九龍區居民，你何必花這麼大的精力去做，由此反映政府團隊只求做了，完全不考慮效果。

這是一件早應該就做的事，做了，很好；但過分緊張，生怕沒人知道，就是過猶不及。

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就好像現在，若果在家中快速檢測發現陽性，請問我們應該怎樣做？上了消防處的平台通知消防處、還要打電話去衛生署嗎？打不通，自己上政府剛推出的自動申報平台，申報了，衛生署又回電，那應該說甚麼？

申報之後，怎麼辦？在家裏等？等甚麼？有防疫包嗎？有醫生電話問診嗎？若家中已全部人染疫，又怎樣？又或者確診後14日檢測轉陰性，可以上班出街嗎？這些才是重要資訊！這些才需要政府以一站式的方法，把所有應該怎樣做的做法，巨細無遺寫出來。

這才是戰時做法。可是現時政府問題，就是資訊混亂，早上一個講法、下晝一個講法、特首一個講法、官員一個講法，還有那些專家又各有講法。

現在是打仗，卻打得一塌糊塗。

內地用7日起好方艙醫院，你搞了幾日，只有7%入住率，病人已經在死亡了……。若不是保安局出手，以消防作主力，由接聽電話、病人分流、車輛接送至青衣方艙醫院，青衣方艙有今日9成以上入住率嗎？

打仗，就是這樣打的。挽起雙袖便上場落手落腳去做，還討論甚麼！

若不是北京三令五申特區政府在防疫抗疫上負有主體責任、若不是內地防疫專家說要先減少重症減少死亡，林鄭會戴回口罩、走上前線帶兵打仗、每日搞記者會交代疫情嗎？

按政治倫理，北京不會落場指揮，一定交由特區政府負責。

但問題是上水屠房工人大規模染疫，影響香港生肉供應，內地派人支援，竟然不得走進屠房；護老中心員工大規模爆疫，又加上長者染疫，內地派上千人支援，卻只聞樓梯響；醫院員工接近3成爆疫，再加上新冠病毒病人太多，內地派7千醫護支援，現在仍然爭拗法理原則……

背後是甚麼原因？

一句說話，特首和9成以上政府官員和所有專業人士，尤其醫護界，從來就看不起內地的一套，是老套、落後。內地即使以中醫藥救好7、8成輕症患者，特區政府官員和西醫根本看不起中醫，所以從來沒有想過要調動中醫藥界加入防疫抗疫。

於是才出現第5波新冠疫情惡化，政府管治完全失控，有關負責抗疫官員肯定難辭其咎，特首作為首長，抗疫兩年仍是這樣窩囊，更是罪無可恕。

之前已經講過，若不是北京在背後發功，不准建制派議員和親中報章批評特首和特區政府防疫抗疫工作，相信他們也要號召市民上街。我們十分明白北京意圖，因為在這個危急存亡情勢，總不能添煩添亂。

伊利沙伯醫院變抗疫醫院，原是好事，卻變了笑話一則，再次反映林鄭和部分特區政府官員的無能。林鄭現在情勢是戴罪立功，還有人妄想連任？這個月若疫情仍不受控，提早落台也說不定。