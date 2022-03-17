香港不缺錢，缺的是有為特首

特首林鄭月娥不情不願下，「被迫」承擔了本港抗疫主體責任；但心有不甘，於是在被問到老人中心爆疫時，自己爆出「香港不缺錢，缺的是人」金句，背後仍是那一句：香港疫情，不關我事。

「香港不缺錢，缺的是人」，她說是老人中心不夠護理員，即使疫情之前人手已經有20%短缺，何況現在又有不少護理員染疫，影響人手編配！潛台詞就是情況這樣差，也不是她和政府的責任。

作為特首，講「香港不缺錢」這句話十分要不得。

(資料圖片)

首先講「香港不缺錢」這句話，充滿暴發戶心態；其次是心態上有「香港不缺錢」的想法，反映了一個人的膚淺，以為任何事情都可以用錢去解決。如特首所說，香港不是有錢嗎？為何不早早解決？

第三是香港的錢不是你的，你以甚麼身份來說呢？究竟香港有錢與否，也是幾代香港人努力打拼的成果，你有甚麼資格說？

第四是你班高官，平時叫你們搞全民退休保障，不肯，說香港無錢，說甚麼應使則使；搞大學生免學費，不肯，說香港無錢，說甚麼應使則使；叫你們搞全民醫療保障，不肯，說香港無錢，說甚麼應使則使；總之搞甚麼也好，都是不肯，都是說香港無錢，都是說甚麼應使則使。

現在卻說香港不缺錢。

跟著講「缺的是人」，就更令人氣憤。如你林鄭所說，老人中心不夠護理員，即使疫情之前人手已經20%短缺，你做過社會福利署署長的行政首長，又搵埋愛將羅致光做勞福局局長，為甚麼多年來面對老人中心人手不足，不去解決？短缺了20%，也置若妄聞？你們又怎樣解釋？

你一定會說甚麼之前立法會受反對派把持，所以甚麼也做不到！你又一定會說即使民建聯工聯會也反對輸入勞工，所以還是做不到！總之，做不到不是你的問題，都是別人的錯；做到就是你的功勞。

看看大公報3月15日社評《香港不缺錢，缺迎難而上！》，內文「有人說，香港抗疫不缺錢，但缺人手。其實，現實愈來愈讓人感到，香港既不缺錢，也不缺人手，缺的是責任感，缺的是『人民至上、生命至上』的情懷。」

香港不缺錢，不缺人，缺的是責任感，這不是明摑了林鄭一巴嗎？

現時，數以十萬計確診者居家隔離，急需抗疫物資，但大量物資卻放倉庫；內地抗疫專家醫護人員護工火急來港增援，但大部分公務員仍居家工作，有些還在說參與前線抗疫有甚麼裝備？

這是甚麼心態？比打工心態還要差！

這兩天合共400多名呼吸內科、腎內科、心血管內科等與老年患者救治相關廣東醫護人員到港，香港卻有人說人家不懂廣東話英文，影響溝通；又說他們不用負上醫療失誤責任……說的是公立醫院醫生協會主席和主流大報。

這是甚麼話？國內已經先找廣東專家，廣東話溝通有何問題？況且不是急症室，而是主要在亞博館幫手醫治老人確診者，有多複雜？當日本發生911強烈地震等自然災難，全世界醫護人員救援人士都是火速前往，人家日本會看看來的人夠不夠資格？看那間醫學院畢業嗎？還要問他懂不懂日文？

現在是救人救命啊！更何況他們識講廣東話，還懂得英文！

中央全力支持特區政府抗疫，林鄭領導的特區政府若真的把抗疫作為頭等大事，就要實際行動，要市民看得見、摸得著、感受得到，不是得一個「講」字。

上星期全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在北京會見港區政協委員時，為愛國者治港提出新的5個標準：有情懷、有格局、有擔當、有本領、有作為。今日在特區有多少從政的人具備這5個標準？

對，香港不缺錢，缺的是人！就是有能力領導香港的人，但肯定不是林鄭月娥了。

