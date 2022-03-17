  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

17/03/2022

香港不缺錢，缺的是有為特首

#新冠肺炎 #林鄭月娥 #特首 #夏寶龍 #護理員
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　特首林鄭月娥不情不願下，「被迫」承擔了本港抗疫主體責任；但心有不甘，於是在被問到老人中心爆疫時，自己爆出「香港不缺錢，缺的是人」金句，背後仍是那一句：香港疫情，不關我事。

 

　　「香港不缺錢，缺的是人」，她說是老人中心不夠護理員，即使疫情之前人手已經有20%短缺，何況現在又有不少護理員染疫，影響人手編配！潛台詞就是情況這樣差，也不是她和政府的責任。

 

　　作為特首，講「香港不缺錢」這句話十分要不得。

 

(資料圖片)

 

　　首先講「香港不缺錢」這句話，充滿暴發戶心態；其次是心態上有「香港不缺錢」的想法，反映了一個人的膚淺，以為任何事情都可以用錢去解決。如特首所說，香港不是有錢嗎？為何不早早解決？

 

　　第三是香港的錢不是你的，你以甚麼身份來說呢？究竟香港有錢與否，也是幾代香港人努力打拼的成果，你有甚麼資格說？

 

　　第四是你班高官，平時叫你們搞全民退休保障，不肯，說香港無錢，說甚麼應使則使；搞大學生免學費，不肯，說香港無錢，說甚麼應使則使；叫你們搞全民醫療保障，不肯，說香港無錢，說甚麼應使則使；總之搞甚麼也好，都是不肯，都是說香港無錢，都是說甚麼應使則使。

 

　　現在卻說香港不缺錢。

 

　　跟著講「缺的是人」，就更令人氣憤。如你林鄭所說，老人中心不夠護理員，即使疫情之前人手已經20%短缺，你做過社會福利署署長的行政首長，又搵埋愛將羅致光做勞福局局長，為甚麼多年來面對老人中心人手不足，不去解決？短缺了20%，也置若妄聞？你們又怎樣解釋？

 

　　你一定會說甚麼之前立法會受反對派把持，所以甚麼也做不到！你又一定會說即使民建聯工聯會也反對輸入勞工，所以還是做不到！總之，做不到不是你的問題，都是別人的錯；做到就是你的功勞。

 

　　看看大公報3月15日社評《香港不缺錢，缺迎難而上！》，內文「有人說，香港抗疫不缺錢，但缺人手。其實，現實愈來愈讓人感到，香港既不缺錢，也不缺人手，缺的是責任感，缺的是『人民至上、生命至上』的情懷。」

 

　　香港不缺錢，不缺人，缺的是責任感，這不是明摑了林鄭一巴嗎？

 

　　現時，數以十萬計確診者居家隔離，急需抗疫物資，但大量物資卻放倉庫；內地抗疫專家醫護人員護工火急來港增援，但大部分公務員仍居家工作，有些還在說參與前線抗疫有甚麼裝備？

 

　　這是甚麼心態？比打工心態還要差！

 

　　這兩天合共400多名呼吸內科、腎內科、心血管內科等與老年患者救治相關廣東醫護人員到港，香港卻有人說人家不懂廣東話英文，影響溝通；又說他們不用負上醫療失誤責任……說的是公立醫院醫生協會主席和主流大報。

 

　　這是甚麼話？國內已經先找廣東專家，廣東話溝通有何問題？況且不是急症室，而是主要在亞博館幫手醫治老人確診者，有多複雜？當日本發生911強烈地震等自然災難，全世界醫護人員救援人士都是火速前往，人家日本會看看來的人夠不夠資格？看那間醫學院畢業嗎？還要問他懂不懂日文？

 

　　現在是救人救命啊！更何況他們識講廣東話，還懂得英文！

 

　　中央全力支持特區政府抗疫，林鄭領導的特區政府若真的把抗疫作為頭等大事，就要實際行動，要市民看得見、摸得著、感受得到，不是得一個「講」字。

 

　　上星期全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在北京會見港區政協委員時，為愛國者治港提出新的5個標準：有情懷、有格局、有擔當、有本領、有作為。今日在特區有多少從政的人具備這5個標準？

 

　　對，香港不缺錢，缺的是人！就是有能力領導香港的人，但肯定不是林鄭月娥了。
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#新冠肺炎 #林鄭月娥 #特首 #夏寶龍 #護理員

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk