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31/03/2022

可以改變疫情死了7千人數字嗎？

#第5波疫情 #專家 #估算 #死亡率 #搬龍門 #精英主義
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　　第5波疫情的累計感染人數110萬人，累計死亡人數超過7000人，病死率超過0.6%，死亡率之高，「冠絕」所有發達國家和地區。

 

　　現在竟然有專家話，香港真正感染了Omicron人數肯定超過110萬人，若以港大醫學院估算，本地感染人數或者已超過400萬人；因此計算死亡率的話，應該用400萬感染人數計算，而不是政府登記的110萬計。於是，死亡率將大幅下降至0.17%左右。

 

　　大家都知道數學模型只是參考，不會作準。何況同是港大醫學院估算，香港第5波疫情到5月1日時，會有5000人死，現在4月未到已有超過7000人死亡，正反映數學模型並不作準。

 

（iStock）

 

　　我想問的是為甚麼有這個修改死亡率計算的想法，背後是甚麼理由？

 

　　這是典型的搬龍門，數字對自己不利，改變一些變量因子，出來的結果便不一樣，大事化小，小事化無，皆大歡喜。其實背後是一套精英主義心態作祟。

 

　　正如有政府防疫顧問專家說「連花清瘟膠囊」沒有科學根據，意思就是中醫藥不行。其實背後也是這套精英主義心態作祟。

 

　　修改感染人數以減低死亡率的講法，正正反映這些香港精英，一直認為自己是對的。發現錯了，這不是我錯，應該有些地方出錯。他們總找到一個理由出來，證明你是錯的。

 

　　過去幾十年，這些專業人士政府高層，心中祟尚的就是精英主義，精英主義的體現在中環價值。中環就是一切，超級富豪都在這裹找落腳點起總部，政府總部一定要在中環，總之就是我比你叻，可以在中環返工；所以，中環沒有中醫，而最叻、收費最貴的西醫都在中環。

 

　　中環價值就是在資本主義的運作邏輯追求個人的財富，所有人講競爭，以經濟發展、財富密碼、工作效率、擁抱全球化作為社會進步指標？

 

　　香港所謂國際三大金融中心之一，只是中環而已，過去灣仔看看，已經不是！走在中環，可以想像到每5個香港人就有一個生活在貧窮線下嗎？噢！對不起，你不夠勤力、不夠我聰明，所以我住半山，你住慈雲山。

 

　　修改感染人數，確實可以改變死亡率，卻永遠無法改變死了超過7000人的事實。

 

 

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