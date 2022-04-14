論功行賞，所以李家超

許多人不明白為何是李家超做特首，這也正常，因為絕大部分人對特首的看法就以為是某一種人，問他們卻又說不出是甚麼人。

如果這個人背景是教師社工，大家都肯定他不夠班；如果是醫生律師又覺得唔適合；如果是專業人士如會計財經就覺得還可以；如果是公務員則認為順理成章，這都是偏見。

李家超出身警隊，不屬技術官僚等專業人士，所以感覺上好像不適合。為甚麼？因為香港是國際金融中心，有這樣的背景才叫做適合；先講適合再講夠不夠班……於是在兩星期前未知道誰人出選時，還有人說史美倫這樣的笑話來。

(Tony攝)

這裏沒有不敬。以史美倫的智慧，她早已看通，又怎會有猜想。為甚麼說是她？不就是香港是國際金融中心，有這樣的背景才叫做適合，而且她不只夠班，是大超班。寫政治評論，不是胡猜瞎想。寫特區管治，卻不讀歷史，不了解中國文化，不理解北京思維，又怎會準確！

先講只得一人入閘，早在去年6月10日《以為有得爭，其實不用爭》一文中，已經肯定的說「現時國際環境錯綜複雜，中美角力風起雲湧，相信北京不會讓香港，一個小小地方的行政首長的『選舉』，影響大局之餘；更怕有人乘虛而入，節外生枝。因此一個候選人的機會較高，即是一人參選，一個人攞提名，攞到足夠提名票，一人出閘。」

當時已有不同人磨拳擦掌，好像跑馬仔遊戲已經開始，以為等北京祝福，等到年底開跑便是。大家仍然以為有得爭，其實不用爭。原因就是北京不願再見到2012年唐英年梁振英之爭。當時雖說兩個都是建制派，都有北京祝福，但君子之爭演變成泥漿摔角。

所以肯定只有一人參選，好了，那麼會是誰呢？

之後6月底，特區政府餘下不到一年任期，突然換走政務司司長張建宗，可說震撼，而換上的卻不是林鄭愛將邱騰華或聶德權，而是保安局局長李家超；接任李家超的理論上應是保安局副局長，卻把做了警隊一哥不足兩年的鄧炳強拉入問責團隊，這是正常舉措嗎？

以林鄭性格和政務官經歷，怎會讓李家超做政務司司長？

再看去年6月30日《問責官員再換人，方知甚麼叫擔當》一文，又寫下「（換人）相信不會是特區政府主動提出，因為這只會顯示特區政府的無能，而不是有為。」背後發功的一定有北京手影，而且是為了來屆特首舖路，就是讓李家超一年時間熱身，做準備……當然亦是觀察。

當時，許多人忽略了之後港澳辦主任夏寶龍7月在北京提出香港管治者5大要求。香港管治者，當然是特首要求了。他說管治好香港絕非易事，「沒有點真本領是不行」；他說管治者要德才兼備，有管治才幹，「不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事。」

那麼看看去年7月前前後後幾個月李家超和鄧炳強做了甚麼？

前者臨危受命升任政務司司長，強力打擊犯法媒體、直斥部分當選區議員為暴徒，顯示他有擔當；後者2019年做了一哥，帶隊打壓暴徒、舌戰區議會、拍片讚警隊、全力執行國安法，都顯示他有擔當。

於是《蘋果日報》和許多網媒停運、支聯會、教協和民陣解散、職工盟停擺、律師會換人……更多所謂民主大佬大姐完全失聲，出走流亡。雖說有了港區國安法，若少了李家超的執行力和前一哥鄧炳強上場後強硬態度，那些反中亂港力量會一下子煙消雲散？

所以寫下「中央再次指令（去年6月底）特區政府高層換人，不會只看眼前餘下的一年，而是為了未來十一年（餘下一年加之後兩屆）作部署，是深謀遠慮的安排。由此推斷，下任特首，另有其人。」

李家超和鄧炳強在執行港區國家法和打擊黑暴上，都立了功，亦顯露對國家和特區政府的忠誠。

今年2月第五波疫情令香港全面失控，林鄭仍然不戴口罩，中央介入李家超帶領陳帆、陳肇始、曾國衞和鄧炳強4名局長到深圳，出席兩地疫情專題交流會，商討內地如何協助香港抗疫工作，並作出分工。

怎知24小時不夠，林鄭推倒重來，李家超和鄧炳強靠邊站，卻另外安排兩個局長負責援建社區隔離和協調內地供應抗疫物資到港，並分配至相關部門、機構及居民使用。結果變成建好了的方艙醫院沒有病人，內地送來抗疫物資，無人分派……

於是保安局出手，以休班消防員等紀律部隊介入，由設立熱線、安排送病人往方艙，卻遇上方艙無人接收的醜態。有人有心做事，有人卻不作為。

看清楚夏主任還講甚麼？有擔當，而不是求個人榮辱得失。現在中美關係惡劣，兩國大戰前夕，特首更要強硬，李家超是合適人選，至於政務司司長，已經呼之欲出。