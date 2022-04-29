反對派沒了，政府官僚仍在

從事新聞工作多年，每年審計署報告一出，必定引起市民迴響。被審計署披露的荒謬事件，在在反映政府部門內官僚主義作風。

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例如最新一份《審計報告》發現，本港不少行人路有損毀，個別地區路面欄杆和標誌牌等接近189項毀壞。根據合約，承建商要在「七日一檢」規定時限內維修，但審計署7日後視察，有183項仍未維修，佔97%，其中14項甚至可能對市民構成危險，必須即時維修。

審計署又發現路政署在過去6年，有6項已完成行人路修復工程，部分預算超支兩倍，有項目更延遲1年。由此推斷，沒有任何路政署職員會認真巡查，甚至可能沒有人去過巡查維修情況。至於有路面危險，若有市民跌倒受傷，也不是路政署責任，而是承建商責任。

為甚麼路政署可以對她手頭上工作置若罔聞？不就是員工怠惰，凡事只要跟足程序便是，懶理其他。

這一件和以前披露的比較，已經不算離譜。我不想翻舊賬，只是想說政府效率低下，不要把所有責任推落反對派身上，政府部門互相卸責，公務員只講程序，不求有功，不以民為本，這些官僚作風也是事實。

政府部門如是，公營機構何嘗不是！醫管局早前宣布採購1500部內地製抽氣扇，以改裝普通病房作負壓病房，每部採購價高達1000至2000元人民幣。

對，你沒有聽錯！一部內地製抽氣扇要1000至2000元人民幣。

令人氣憤的，是那隻牌子同一型號抽氣扇，在廠商自己網店也只是賣159元人民幣。而代理該牌子的香港總代表示他們沒向醫管局供貨，他們雖有同型號出售，但類似型號也只是賣200港元。對，價錢低5-10倍，而且是港元。

看看醫管局回應，十分官「腔」，說無法核實網上購物平台售賣產品形號、產品質量、供貨量及物流程序等，是否達到醫管局的嚴格要求及保證到港時間，因此不能以網上購物平台提供的有限資訊作比較。

總之一句話，我按足程序。

當國家主席習近平提出以民為本時，香港的公務員，以及公營機構僱員，仍然凡事講程序，不求效率、不問價錢，更不理民間疾苦。

公務員被批評最多的，就是多做多錯，最好不做，不做不錯。有一位問責局長曾跟我說，他以前工作是發現一個問題，便千方百計想一百個方法去解決它；但公務員面對一個問題，也是千方百計，不過是千方百計想出一百個理由，推說解決不到。

不管誰做特首，若不狠心解決公務員懶懶閒的工作態度、若不糾正政府部門官僚主義作風，即使你有三頭六臂……也無法解決市民日常生活中，給政府官僚作風為患之苦。