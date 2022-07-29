  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

29/07/2022

揮捍打golf一剎，有人等上樓等了17年

#粉嶺高爾夫球會 #高爾夫球場 #公屋 #鄉紳 #土地發展 #填海
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　在電視上出現了廣告，一個很奇怪的廣告，就是粉嶺高爾夫球會請了很多人，拍一些很軟性的廣告，去宣傳珍惜那裏的歷史文化和自然景觀。

 

　　廣告之後，電視台新聞出現另一個畫面，訪問了一個住劏房的中年男子。這些日子，天氣酷熱，即使晚上也很難入睡，何況木板床有木蝨，令他叫苦連天。現在政府開放消暑中心讓一些有需要的人過夜，他便走去睡。

 

　　他給記者展示一張申請公屋的信件，年份是2005年。不錯，他輪候了公屋17年，因為他是單身，亦在盛年，輪候沒有優勢；他說按照目前輪候進度，5年之後才有機會編配公屋。

 

　　兩年前「土地大辯論」，最受爭議的是粉嶺高爾夫球場用地。當時政府結果作出讓步，不敢收回整個高爾夫球場，只劃出粉錦公路以東32公頃用地，興建公營房屋。最新公布當中約1/3，即9.5公頃將用作公營房屋及特殊學校，提供約1.2萬個單位，較過往公布大約1萬個增多20%，預計2029年可以完成。

 

（晴報資料圖片）

 

　　就在土木工程拓展署夥同規劃署諮詢區議會之際，有心人出手，而且環環緊扣。

 

　　哥爾夫球會委託顧問反擊，批評政府生態評估低估那裏動物群，如飛蛾蝙蝠種類，具有保育價值。又指擬建屋的地方地質條件不理想，地基要深入地下100米；更警告政府若推行發展計劃，將導致甚麼不可逆轉的後果。

 

　　其實說到底，就是這班權貴，把這個屬於香港人最珍貴的地方，作為自己私人遊樂空間。我支持保留高爾夫球場，不過先請你們這班權貴把高爾夫球場用地交回給香港人，讓每一個香港人不用入會，可以隨時去打波，享受讓那片大自然景色，這才是最應該見到的結果。

 

　　你們敢接受這個條件嗎？你們現在花這麼多錢，以保育作理由、以珍惜作掩飾，目的是想推翻政府兩年前的決定，以滿足你們一己私欲吧。

 

　　如果仍然由得你們一班權貴，繼續在那裏享受這麼特權時，倒不如拿出來興建屋公屋。

 

　　此外，又有一批北區鄉紳，走出來反對，說在那裏興建公屋將會影響交通。沒去過的那裏的人，以為真的很嚴重；坦白說，高爾夫球會距離上水不足5分鐘車程。若要發展公屋的話，只要擴濶馬路，與此同時興建一條路連接上高速公路便可以。

 

　　想問問這班所謂鄉紳，如果政府現在要收他們手中土地興建房屋的話，相信他們第一時間撲出來舉腳贊成，因為他們可以將他們的土地賣走，立即套現。到時又看看他們會不會說，怕影響周邊交通而不賣出土地？

 

　　反對的還有立法會議員，興建一萬個單位便影響交通，簡直不知所謂！最近又有人出錢找人寫報告寫文章，去反對政府的東大嶼填海計劃……

 

　　突然之間，這些不同事件看似風馬牛不相及，但目的一樣，就出手去壓住政府，不讓開發土地、不讓填海，目的就是封殺香港的土地供應，以托高樓價。不讓填海，自然對那些坐擁幾千萬呎土地儲備的地產財團，延續霸權。不讓高爾夫球會起公屋，自然對那些2000個交了幾百萬做會員的權貴，繼續享受特權。

 

　　這些人當中，不乏建制派，但不代表甚麼，他們也是只顧利益，追逐財利。他們才不管那些等上樓的人，像剛提到電視訪問上那位中年男子，若一切順利，等足22年，到2027年才可以上樓了。請問你們這些坐在大班房，日日有司機接送，不管是大地產商二代三代，還有那些專業人士，就在你們揮捍打球一剎，可知有人等上樓要等上22年？

 

　　當國家主席習近平在香港回歸25年時，希望香港特區政府讓香港人住得好一點，你們還好意思叫人把這片土地留給你們！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#粉嶺高爾夫球會 #高爾夫球場 #公屋 #鄉紳 #土地發展 #填海

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk