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14/03/2022

施永青：暫緩追租有違合約精神　政府派錢過度？

#hot talk 1點鐘 #財政預算案 #陳茂波 #通脹 #電子消費券 #派糖 #施永青 #中原集團
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嘉賓：中原集團創辦人 施永青

 

　　2022年《財政預算案》上月底出爐，新冠疫情持績之下，財爺加大「派糖」力度，包括再派電子消費券，每人金額加大至1萬元，同時寬減利得稅、寬減非住宅物業差餉、寬免商業登記費等支援企業。然而，商界最大爭議是禁止業主因特定行業租戶未按期交租而採取相關法律行動。施永青認為，此舉破壞合約精神，且難以真正扶助中小企。另外，面對今年環球通脹及地緣政治危機，他對政府派糖力度有保留。

 

 

影片網址：https://youtu.be/AD0mIDKXD1A?t=614

 

►把時間軸拉到10:13開始 —財政預算案點評

 

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