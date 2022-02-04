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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

04/02/2022

北京冬奧將是中國制度自信的啟航

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    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

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　　1984年中美建交5周年之際，中華人民共和國第一次派出成完整的體育代表團，參加了洛杉磯夏季奧運會。這一年也是中國推行改革開放政策的第6年，作為當時一個不小的成就，黑白電視機在全國普及，洛杉磯奧運會亦因此破天荒增加了數億名收看賽場直播的中國觀眾。

 

　　雖然從電視機上看到的體育競技，圍繞著賽場的可口可樂廣告，以及場內外美國民眾花枝招展的衣著仍只是黑白影像，但物質生活仍非常貧瘠的中國千家萬戶，都感受到了「美國夢」的赤橙黃綠青藍紫。

 

中國將在北京冬奧展示制度自信。（黃燕明攝）

 

1984年洛杉磯奧運展示美國夢

 

　　洛杉磯奧運會除了是中國代表團首次參加之外，亦是首次以私人資金籌辦的奧運會，通過高效率的成本控制，和豐厚的廣告和贊助收入，使得過往由各國政府籌辦而連連虧損的奧運破天荒轉虧為盈。這一屆奧運亦因此向中國展示了自由市場和資本槓桿的力量，並開啟了中國全力向美國為首的西方學習的時代。

 

　　不到25年之後的2008年，北京第一次主辦了夏季奧運會。這一年，電視屏幕上水立方已變得五光十色，白色家電已經國產化。90後出身的中國新生代，現在只能在互聯網上查看黑白電視機為何物。國產手機、汽車即將興起，基建亦將走出海外。

 

2008年京奧象徵中國經濟崛起。（shutterstock）

 

2008年京奧象徵中國經濟崛起

 

　　在全球45億觀眾的注視下，北京上演了一場以東方歷史和文化為主題，盛況空前的奧運開幕式，並喊出「同一個世界，同一個夢想」的口號。此時在太平洋的彼岸，美國的次貸危機卻正演變成整個華爾街的金融海嘯。為了促成中國加入救市，美國朝野還特別向中國拋出了中美兩國集團（G2）的「桂冠」。

 

　　2008年的北京夏季奧運，亦因此象徵了中國經濟崛起的啟航。這一年亦正值美國的總統選舉年，即將成為美國史上首位黑人總統的奧巴馬，目睹北京奧運展示出的中國經濟崛起，提出了「亞洲再平衡」戰略，為美國全力圍堵中國拉開了序幕。

 

　　又過了不到15年，北京將於今晚(4日)舉行冬奧開幕式，成為首個舉辦過夏季和冬季奧運的城市。曾在洛杉磯奧運會上奪得3枚金牌而令全國歡騰的體操運動員李寧，近40年後已成為冬奧的主要運動品牌贊助商。

 

2022年北京冬奧享受比賽

 

　　而2000後的中國青年，現在要從電影上了解中國女排參加洛杉磯奧運的往事。當電影《奪冠》在新冠疫情下播出時，推動了當代中國社會的一場集體懷舊。或許這場懷舊給朗平率領的中國女排帶來了過多的壓力，結果在東京奧運會上八強不入。

 

中國女排在1984年洛杉磯奧運會上奪冠。（網上圖片）

 

　　當中國女排從東京返國時，國內輿論對於她們的落敗引發了短暫的辯論，諸如訓練方式、更新換代問題等等，更多的是平常心處之。內地媒體如是稱：「徹底卸掉冠軍包袱，享受奧運比賽，何嘗不是女排的另一種成長？」

 

　　獲得五連冠的中國女排，曾經背負中國崛起的光環，而今天的中國運動員則可以更為專注於「享受」比賽，他們投身的體育項目亦更多元化，且享有過去難以想像的培訓資源。中國作為「基建狂魔」而締造的冬奧場館、國產全自動智能餐廳和虛擬訓練設施，則將擔負起對外展示「中國製造」的工作。

 

冬奧開幕式將展示制度自信

 

　　更為重要的是，在經歷了迄今5年的中美「激烈競爭」，和長達2年的新冠疫情後，中國將在今年冬奧展示一種可以與西方並駕齊驅的持久、穩定而具有競爭力的制度自信，這不僅是體現在美國急於打壓的「中國製造」能力上，也體現在大規模高效管理上。

 

各國運動員將親身體驗北京冬奧的高效率管理。（黃燕明攝）

 

　　今晚的開幕式表演會伴隨著「一起向未來」的口號，向世界展示中國制度自信的啟航。中國在2020年的春節通過武漢封城對外展示了這種實力，而在歐美普遍走向與病毒共存的今天，各國運動員將在北京冬奧親身體驗中國式的「清零」管理，並用抖音來分享他們的看法。

 

　　1984年曾在黑白電視機前觀看直播的中國觀眾，今晚將捧著5G手機觀看北京冬奧直播的赤橙黃綠青藍紫，反倒是美國重回到意識型態之爭的「單色系」。也正是這一年，在美國發起外交杯葛北京冬奧的同時，聯邦政府的債務已由奧巴馬時期的9萬億美元，爆增至拜登時期的30萬億美元。

 

　　羅馬並非一日建成，羅馬亦並非在一日內崩潰。從洛杉磯奧運到北京冬奧的38年，見證了中美兩個大國關係的起伏與興衰。這兩個能對全球局勢產生重大影響的國家，對內自當居安思危，勤於自省。而冬奧的開幕亦為一個更為宏大的議題提供契機，那就是大國政治，能為世界各國及人民帶來甚麼碩果？

 

 

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