歐陸雙火車頭斡旋烏克蘭危機

法德兩國元首分別訪問莫斯科與華盛頓，是一次考慮周全而行事慎密的歐陸外交展示，是英國脫歐後，法德「雙火車頭」合作主理歐洲事務的里程碑。

德國新任總理肖爾茨（twitter截圖）





法國作為歐盟唯一的聯合國安理會常任理事國，目前又是歐盟輪值主席國，總統馬克龍訪俄在國際政治地位上可謂「門當戶對」，代表歐盟與俄方交涉亦是順理成章﹔而德國作為二戰戰敗國，不僅目前仍有美軍進駐，而且堅守反戰原則，由該國新任總理肖爾茨前往白宮，既可表達歐盟不願烏克蘭危機升級的立場，又不至於與拜登政府劃破臉。



法德攜手外交極具章法

假若作出完全相反的安排，由馬克龍訪美而肖爾茨訪俄，則前者會因為美國去年搶走澳洲潛艇訂單等問題，必須由始至終採取較為強硬的立場，從而難以在美俄兩強之間謀取平衡﹔後者亦因為德俄在北溪2號天然氣管道上的合作，而有瓜田李下之嫌。是以此次法德攜手外交極具章法，絕不像歐美媒體圖一時之快的文宣渲染。



這邊廂馬克龍訪問克里姆林宮，在會前對外公開的採訪環節，他與東道主普京總統分坐一張長長的橢圓形桌兩端，有評論指兩人坐得這麼遠，能談得出甚麼名堂？先不說閉門之後他們會不會坐得近一些，當然也可能只是播段交響樂，飲杯伏特加……但普京與拜登總統此時的距離，又何止十萬八千里？



克宮為馬克龍敞開大門

普京與馬克龍（twitter截圖）

克里姆林宮為馬克龍敞開大門，無論他和主人家坐得有多遠，都是歐洲人在討論歐洲問題，彼此心照不宣，不關域外國家的事。馬克龍在啟程訪俄之前，甚至明確表示普京無意入侵烏克蘭，而是嘗試與北約及歐盟釐清規則。這無疑是否定了美國有關「俄羅斯入侵在即」的說法，同時暗示了緊張局勢是北約東擴造成。



馬克龍同時不失時機提出歐洲獨立自主的法國一貫立場，呼籲歐洲盡快建立新的秩序，並指他與普京都有責任為歐洲安全問題建立「歷史性解決方案」。不難猜測，馬克龍的歐洲新安全秩序就是建立歐洲軍，淡化北約角色，以歐洲的視界建立新的安全架構。他的言論無異於在處理今次危機過程中，對拜登政府擺了個「黑臉」。



肖爾茨拒為白宮開綠燈



那邊廂，德國總理肖爾茨到訪白宮演起了「白臉」，矢言與美國團結應對。然而美國朝野及其東歐反俄盟國現下也都知道此君「也不是省油的燈」。例如早前美國鼓動盟國軍援烏克蘭，德國居然只送了5000頂頭盔，而且還以反戰為由禁止北約盟國向烏克蘭提供德製武器。因此白宮也沒給肖爾茨好面色，拜登總統在聯合記者會上甚至語帶威脅稱：如果俄羅斯入侵烏克蘭，北溪2號「將不再存在，我們將令它終結」。

美國總統拜登（facebook截圖）



拜登此番言論已算是當著肖爾茨的面僭越了德國主權，當記者問他在沒有德國幫助下，有何辦法令北溪2號消失時，他說：「我向你保證，我們自有辦法。」雖然兩人此刻距離很近，且有白宮壁爐的熊熊火焰取暖，但寒意恐怕仍會襲上肖爾茨的背脊。



面對白宮主人和美國記者的輪番表態和發問，他在搭上回國的客機前，始終對「北溪2號」4個字避而不提。簡而言之，作為德國「交通燈內閣」的首腦，他沒有為美國未來可能對「北溪2號」採取的行動開綠燈。



沒有哪棵樹可以毀掉整個森林

（shutterstock）



對於烏克蘭危機的斡旋工作下一步將回到歐陸大國手中。法、德、俄、烏四國將於柏林舉行高層會議，為元首峰會做準備。普京為此已經向馬克龍表示不會令緊張局勢進一步升級，而烏國總統澤連斯基亦同意循諾曼第模式和2014年《明斯克協議》化解與俄方的分歧，並直指美國為自身利益而過度渲染危機。



加入北約仍會是烏克蘭的重要安全策略，但澤連斯基亦已看到美國推動北約東擴的心有餘而力不足。雖然當今國際秩序仍存在弱肉強食的「叢林法則」，然而柏林四方會議的召開，揭示現在已經沒有哪棵樹有能力毀掉整個森林。



