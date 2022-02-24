由烏東至基輔的一步之遙

本港時間周一（21日）晚，俄羅斯RT電視台突然傳來俄羅斯聯邦國家安全委會，在克里姆林宮召開緊急會議的直播畫面。作為一個國家的最高安全機構，對外直播會議內容顯然極不尋常。





普京聆聽國安會委員意見並現場直播（電視片段截圖）





只見普京總統坐在寬大的辦公桌後，國安會副主席梅德韋傑夫、外長拉夫羅夫、防長紹伊古，以及內政、情報等部門的最高首腦、國家杜馬議長等在會議大廳分兩排正襟危坐。就像一位法官向陪審團作出裁決指引般，普京率先就北約東擴及俄烏局勢作出介紹，並請國安會成員逐一走到麥克風前發表意見，以實時英文翻譯傳播至全球各地。



這意味著戰爭！



普京對著攝錄機聲稱，事先並沒有向國安會委員預告會議安排，因為他想知道委員對一個問題的真實想法，這就是針對烏東問題俄羅斯應該怎麼辦？而委員們異口同聲稱，烏東的民眾是俄羅斯同胞，面對烏克蘭政府的「種族滅絕」政策，莫斯科即使面對西方的經濟制裁亦不能置之不理。一些觀看直播的觀眾不禁發出恐慌的留言：「這意味著戰爭！」

烏克蘭全民皆兵迎戰俄軍（Shutterstock）



當天較早前，俄羅斯南方軍區聲稱在國境內剿滅一個烏軍滲透小組，擊斃5名敵軍，俘虜1人，並擊毀2輛裝甲運兵車。國安首腦們在會議上向普京報告事件，並指烏軍在烏東和俄國境內從事爆破油管等各類破壞行動，《明斯克協議》已明存實亡。



普京聽罷所有委員的慷慨發言，然後對著攝錄機，也就是對著全世界，包括美國總統拜登、烏克蘭總統澤連斯基說：「好吧，我稍後會做決定。」當晚，普京宣布俄羅斯承認烏東兩個親俄共和國的獨立地位，並派出俄軍前往當地執行維和任務。





冬奧剛閉幕24小時



此時距北京冬奧閉幕式結束，才不過24小時。自從2014年烏東頓涅茨克及盧甘斯克兩個共和國宣布獨立以來，美國支持的烏克蘭政府軍，和俄羅斯支持的親俄民兵，已經在烏東戰鬥和軍事對峙了8年，已有至少1.4萬人死於戰火，是甚麼原因令普京這麼急於出兵？







梅德韋傑夫表達立場（電視片段截圖）



就在中國媒體聚焦於北京冬奧的這段時間，俄羅斯公眾從電視新聞上接獲的訊息卻是，烏克蘭政府軍正在西方政府和輿論配合下摩拳擦掌，準備進攻烏東的親俄共和國。對於西方來說，烏克蘭政府軍是自由民主的「盾牌」，抵抗俄羅斯強權的「先鋒」。但對於俄國公眾來說，同一班人卻被視為極右翼新納粹主義分子。尤其是當西方媒體播出烏克蘭全民皆兵，連八旬老婦也端起槍來演練殺敵後，烏東俄羅斯人的恐懼，和俄羅斯朝野的憤怒情緒直逼克宮。



誰不記得當年蘇聯崩解後，車臣的老老少少也是在格羅茲尼街頭這般舞刀弄槍？在第一次車臣戰爭中，俄軍被境外支援的車臣游擊隊痛擊，當地俄羅斯人亦遭受沒頂之災，俄羅斯陷入崩潰邊緣。直至第二次車臣戰爭，當時還不到50歲的普京以總理身份，向車臣游擊隊發動「以眼還眼」的殘酷打擊，才終於平定高加索。









烏東民眾撤往俄羅斯（電視片段截圖）

俄羅斯沒有甚麼朋友



現已屆70歲的普京，非常清楚俄羅斯人民過去20多年擁戴他，並不是建基於他為俄羅斯贏得了國際讚譽，而是他令俄羅斯人重拾安全。普京對此有兩句名言：「俄羅斯沒有甚麼朋友。」「俄羅斯都沒有了，還要世界來幹甚麼？」這兩句話帶著俄羅斯的粗獷，透徹著令西方不安的含意。實際上，國家杜馬於2月15日已向他提交了一項決議，要求承認烏東獨立。如果普京現在任由烏東的俄羅斯人重遭格羅茲尼的命運，就會喪失領導俄國的資格。



尤其值得一提的是，曾被歐美媒體視為俄羅斯政要中對西方最友善、更被指反對普京強硬手腕的梅德韋傑夫，在發言時直指2008年格魯吉亞在西方支持下試圖進攻親俄的阿布哈茲和南奧塞梯地區時，俄羅斯也無視西方制裁果斷採取了回擊。「我們能夠（在西方制裁中）挺下來。」他對普京說道。





俄烏爆發戰爭的最後距離







烏東兩個獨立共和國放煙花慶祝俄羅斯承認其地位（電視片段截圖）

面對國內的群情洶湧，普京很清楚下一步行動的代價：與德國已建成的北溪2號將投用無期﹔與德法兩國構建歐陸外交自主的努力可能成為泡影﹔美國如願以償可以對俄羅斯任意施加制裁，並將歐洲牢控在北約之下。而在對華關係上，北京冬奧也才剛閉幕，且中俄兩國剛發表的聯合聲明，也強調了重建聯合國權威，促進世界和平的基本共識。



於是普京走出了這步棋：按照美英兩國情報部門的設定，普京的主攻方向是從白羅斯南下，以最近的距離從烏克蘭背脊打開缺口，用48小時速戰速決攻佔基輔。但普京首先把焦點放在了烏東，這裏有烏克蘭政府軍重兵佈防，距離基輔尚有一步之遙。對於北約和烏克蘭總統澤連斯基來說，這一步既可以很遠，又可以很近……