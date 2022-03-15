一支孤伶伶的海軍艦隊，在本月11日這天穿過了日本津輕海峽。這是由「響亮號」、「完美號」等4艘護衛艦為主力的俄羅斯太平洋艦隊，在完成日本海及鄂霍茨克海演習後的壓軸之作。







俄羅斯軍艦穿越輕津海峽（互聯網）



才不到半年前，由10艘中俄軍艦組成的混編艦隊，曾首次浩浩蕩蕩穿越這條窄窄的海峽。相比之下，上周五這支只有俄軍旗幟的艦隊雖然顯得有點冷清，但卻也足以勾勒出歐亞大陸的緊密互動關係－歐洲爆發俄烏戰爭，亞洲的最東端亦隨之發生連鎖反應。



岸田文雄重提北方四島主權



就在俄軍艦隊穿越津輕海峽前數天，日本首相岸田文雄在參議院明確表示：北方四島是「我國固有領土」。自安倍晉三出任首相後的多年來，日方便盡量避免使用有關字眼，以免影響日俄和平談判進程。但俄羅斯出兵烏克蘭改變了這一切，以西方為主導的國際社會正在強硬制裁莫斯科，如果普京政權在這場戰爭中崩潰，東京對北方四島的主權申訴，顯然就會在瞬間變得「海闊天空任鳥飛」。





俄羅斯揮軍烏克蘭為亞歐局勢揭開變局（互聯網）







早在上月6日，駐日美軍便曾出動逾萬兵力，與日本自衛隊在沖繩舉行一場規模空前的聯合跳島作戰演習。美軍為此出動了1個航母打擊群和2艘裝載F-35隱形戰機的兩棲攻擊艦，與自衛隊艦隻聯合作戰。由於美日聯合海上演習一向被視為是針對中國，使得這場演習引起兩岸媒體的高度關注。



日本島南北兩端平行軍演



但是克里姆林宮卻可能聞到了異味：配得上這麼龐大兵力的「跳島」作戰，表面上是針對台海局勢，但暗地裏就不可以是針對北方四島嗎？就在美日聯合演習的同時，俄羅斯太平洋艦隊亦進行了持續的實彈演練。兩軍隔著日本島南北遙相對望，並以俄國艦隊穿越津輕海峽作結。







（互聯網）



如果普京在歐洲的軍事行動遭到西方反噬，俄羅斯在北方四島的主權歸屬亦難免遭到美日同盟的重兵力挑戰。雖然俄國海軍在美日同盟前相形見絀，但普京下令其核戰略部隊進入高度戒備時，也包括了太平洋艦隊的北風之神核潛艇。是以當亞洲各國朝野遠觀烏克蘭的戰火時，必須要留意火勢會否蔓延到自家門前，並以自身和地區安全為依歸謹言慎行。若然誤入門庭，隨時驚覺自己身陷一頓尋常人家消費不起，也消化不了的「豪門夜宴」。



消費不起的「豪門夜宴」



此處再講一段小插曲：就在美日軍演及俄艦穿插津輕海峽之際，立場親美的尹鍚悅當選了南韓總統。一陣密鑼緊鼓急安排，他在宣布勝利才5小時就與美國總統拜登通上了電話，凸顯美韓同盟堅不可摧。







美日在沖繩演練大規模跳島戰（官網截圖）



對於尹鍚悅來說，重建美日韓同盟，藉此鞏固南韓與中國經貿關係的制高點，並在朝鮮半島壓制北韓，一套連環拳似也虎虎生風。但此一時非彼一時，俄烏戰爭已經牽動了無限可能。假如美國現時在東北亞的主要假想敵不是三八線以北，甚至也不是鴨綠江對岸，而是北海道以北，這場「夜宴」還值得參加嗎？