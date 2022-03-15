  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
時事要聞娛樂情報FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

15/03/2022

穿越津輕海峽的孤影

#津輕海峽 #俄烏戰爭 #岸田文雄 #駐日美軍 #美日聯合演習 #俄羅斯太平洋艦隊 #實彈演練 #北風之神核潛艇 #尹鍚悅 #南韓總統 #美韓同盟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

    每周四更新

　　一支孤伶伶的海軍艦隊，在本月11日這天穿過了日本津輕海峽。這是由「響亮號」、「完美號」等4艘護衛艦為主力的俄羅斯太平洋艦隊，在完成日本海及鄂霍茨克海演習後的壓軸之作。

 


俄羅斯軍艦穿越輕津海峽（互聯網）

 

　　才不到半年前，由10艘中俄軍艦組成的混編艦隊，曾首次浩浩蕩蕩穿越這條窄窄的海峽。相比之下，上周五這支只有俄軍旗幟的艦隊雖然顯得有點冷清，但卻也足以勾勒出歐亞大陸的緊密互動關係－歐洲爆發俄烏戰爭，亞洲的最東端亦隨之發生連鎖反應。

岸田文雄重提北方四島主權

　　就在俄軍艦隊穿越津輕海峽前數天，日本首相岸田文雄在參議院明確表示：北方四島是「我國固有領土」。自安倍晉三出任首相後的多年來，日方便盡量避免使用有關字眼，以免影響日俄和平談判進程。但俄羅斯出兵烏克蘭改變了這一切，以西方為主導的國際社會正在強硬制裁莫斯科，如果普京政權在這場戰爭中崩潰，東京對北方四島的主權申訴，顯然就會在瞬間變得「海闊天空任鳥飛」。

 


俄羅斯揮軍烏克蘭為亞歐局勢揭開變局（互聯網）



　　早在上月6日，駐日美軍便曾出動逾萬兵力，與日本自衛隊在沖繩舉行一場規模空前的聯合跳島作戰演習。美軍為此出動了1個航母打擊群和2艘裝載F-35隱形戰機的兩棲攻擊艦，與自衛隊艦隻聯合作戰。由於美日聯合海上演習一向被視為是針對中國，使得這場演習引起兩岸媒體的高度關注。

日本島南北兩端平行軍演

　　但是克里姆林宮卻可能聞到了異味：配得上這麼龐大兵力的「跳島」作戰，表面上是針對台海局勢，但暗地裏就不可以是針對北方四島嗎？就在美日聯合演習的同時，俄羅斯太平洋艦隊亦進行了持續的實彈演練。兩軍隔著日本島南北遙相對望，並以俄國艦隊穿越津輕海峽作結。

 


（互聯網）


　　如果普京在歐洲的軍事行動遭到西方反噬，俄羅斯在北方四島的主權歸屬亦難免遭到美日同盟的重兵力挑戰。雖然俄國海軍在美日同盟前相形見絀，但普京下令其核戰略部隊進入高度戒備時，也包括了太平洋艦隊的北風之神核潛艇。是以當亞洲各國朝野遠觀烏克蘭的戰火時，必須要留意火勢會否蔓延到自家門前，並以自身和地區安全為依歸謹言慎行。若然誤入門庭，隨時驚覺自己身陷一頓尋常人家消費不起，也消化不了的「豪門夜宴」。

消費不起的「豪門夜宴」

　　此處再講一段小插曲：就在美日軍演及俄艦穿插津輕海峽之際，立場親美的尹鍚悅當選了南韓總統。一陣密鑼緊鼓急安排，他在宣布勝利才5小時就與美國總統拜登通上了電話，凸顯美韓同盟堅不可摧。

 


美日在沖繩演練大規模跳島戰（官網截圖）


　　對於尹鍚悅來說，重建美日韓同盟，藉此鞏固南韓與中國經貿關係的制高點，並在朝鮮半島壓制北韓，一套連環拳似也虎虎生風。但此一時非彼一時，俄烏戰爭已經牽動了無限可能。假如美國現時在東北亞的主要假想敵不是三八線以北，甚至也不是鴨綠江對岸，而是北海道以北，這場「夜宴」還值得參加嗎？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多政經范局文章

你可能感興趣

#津輕海峽 #俄烏戰爭 #岸田文雄 #駐日美軍 #美日聯合演習 #俄羅斯太平洋艦隊 #實彈演練 #北風之神核潛艇 #尹鍚悅 #南韓總統 #美韓同盟

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk