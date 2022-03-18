翻看了一下本欄過去與烏克蘭局勢有關的文稿，把題目串起來就是:



2022年逐鹿亞歐大陸，

撥開烏克蘭的迷霧，

歐陸雙火車頭斡旋烏克蘭危機，

由烏東至基輔的一步之遙，

俄烏兩軍大戰迫在眉睫，

世界走了一個輪迴？

穿越津輕海峽的孤影……







西方準備好與俄軍打持久戰？（互聯網截圖）





作為小結，亞歐大陸確是吹響了逐鹿的號角，而且震耳欲聾；雙頭火車的斡旋沒有成功；烏克蘭的迷霧撥開後，赫然所見的是俄軍的裝甲部隊；經過3周戰鬥，烏東距離基輔居然真的還有一步之遙；而我們對國際局勢的擔憂，亦從歐洲的重回核對峙，伸延至了東北亞的北方四島……那麼，下一篇題目是甚麼？



在戰場上，如敍利亞阿勒頗般的煉獄巷戰，正在歐洲上演。但再殘酷的戰爭，仍是服從於敵我雙方的政治目標。而在政治舞台上，圍繞著克里米亞半島等主權依屬問題，實際上基本沒有和平的解決之道。因此烏克蘭的前途，極有可能就是在打打停停的狀態中，形成某種常態，也就是沿著地圖上的某條線，雙方持續處於戰爭狀態，但又把衝突的頻率降至最低，一如朝鮮半島的三八線。



二戰紅軍在基輔向德軍投降（互聯網截圖）

一如朝鮮半島的三八線



可這都是猜測。也許我們應該回看更遠？於是我打算在不翻查任何資料的情況下，寫印象中的2014年廣場革命。因為我發現，今天網絡上流傳的很多訊息，與我在事發當時的記憶有偏差，而這種偏差，正在左右我們對當前俄烏衝突的性質與發展的判斷。



例如我記得，基輔上演「廣場革命」的導火線，並不是烏克蘭要加入北約。雖然俄羅斯與歐美由冷戰後和解走向重新對立的大背景是北約東擴，但廣場革命的導火線，是時任總統亞努科維奇拒絕按歐盟的「建議」，把烏克蘭的工業生產標準由俄製改為歐盟制式。



亞努科維奇之所以拒絕，是因為烏克蘭曾經是蘇聯時期的主要工業中心，直至2014年也仍舊向俄羅斯出口大批工業產品。如果改用歐盟制式，在歐盟國家的強大工業競爭力下，烏克蘭等同放棄國內工業，使得由對俄羅斯的工業產品出口國，改為歐盟工業產品的入口國。







蘇聯瓦解的主要推動力是尋求與西方和解（互聯網資料圖片）

西風壓倒東風



基於蘇聯時代的歷史淵源，烏克蘭的工業區位於接近俄羅斯的東部，而西部卻是農業區，是歐洲的糧倉。如果加入歐盟，烏克蘭便可以獲得歐盟的農業補貼。是以，烏克蘭東西分裂不僅僅是源於民族主義因素，也存在經濟結構的矛盾。



廣場革命的結局是「西風壓倒了東風」，烏克蘭由1990年代獨立之初的工農業大國，轉型為農業為主的國家。因此，烏克蘭局勢引發的矛盾，並不僅限於美俄的戰略競爭，同時也是歐盟向俄羅斯爭奪經濟利益的結果。



8年前與我在另一新聞機構一同報道廣場革命的同事應該記得，在反對派攻陷基輔趕走民選的亞努科維奇之後，我說糟糕，歐美這回真的過線了，從現在起要密切注意克里米亞半島至烏東地區的突發事件，因為莫斯科必定做出強烈反應。



心理上的安全警號



普京試圖重建現代俄羅斯地緣戰略安全（互聯網截圖）



我當時向同事解釋，西方要麼不了解，要麼就是故意忽略：自從1917年以來，基輔的動向對於現代俄羅斯人具有一種心理上的安全警號。這不僅是因為在蘇俄革命之初，布瓊尼率領的紅軍騎兵軍在此地征戰而鞏固了莫斯科的蘇維埃政權；更因為在1941年6月22日納粹德國發動巴巴羅薩計劃，對蘇聯發動閃電戰。



此時布瓊尼已是紅軍元帥，受斯太林之命力挽狂瀾，結果卻在基輔會戰中被德軍圍殲，不僅傷亡10多萬，更有45萬紅軍繳械投降。此役令整個蘇聯軍隊和人民的信心崩潰，導致德軍長驅直入，一直打到莫斯科郊區才被截停。



普京在對烏開戰的宣言中講了大段蘇聯歷史與烏克蘭的關係，原因即在於此。蘇聯作為一個曾經的核子大國，他在1990年代崩潰固然有經濟因素，但更為主要的推動力量是試圖與西方和解。在這種前提下，他接受前加盟國和平散去，甚至是接受從蘇聯時期劃歸烏克蘭的克里米亞半島，繼續留在烏克蘭境內。



西方準備好迎接一場大戰？



（互聯網截圖）



但如果基輔的中立被打破，則莫斯科接受後冷戰秩序的最後底線也被打破，迷霧散去他仍是一個核大國。西方正以伊拉克戰爭來比對俄軍在烏東的行動，當俄軍在第3周仍未重炮轟擊基輔時，他們認為這反映俄羅斯戰鬥力的不足。我倒是從來不認為普京打算速戰速決，他的目標是重回現代俄羅斯人感到安全的地緣戰略狀態，而基輔屬於這種安全狀態的一分子。



俄羅斯人在面對這場戰爭時的參照對象更可能來自歷史，包括基輔在1941年夏天的陷落，和在斯太林格勒被圍困的軍民，既使餓死也不投降的意志。這就不得不令人擔憂，西方準備好迎接這樣一場戰爭嗎？

