群雄華山論劍，兩撥仇家幾句言語不和率先動起手來，且看那大白熊寨主重劍出擊，大有力拔山河之勢，不料卻被那笑面虎無影手真真假假撥弄幾招，玩得他暈頭轉向，打了個難解難分。







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一眾圍觀的江湖中人，道行稍淺的看得眼花繚亂分不出輸贏；內力稍差的，被劍氣逼得哭爹叫娘，疾呼快住手，快要斷氣的更已是倒在地上動彈不得。比武切磋，要人性命不成？稍懂得門道的人都知曉，雖然架打到這個地步已算值回票價，但按照武俠小說的經典戲路，真正的高手肯定還沒有出手。



金家掌門奪路而出



果然說時遲，那時快，白頭山金家三代掌門人大喝一聲奪路而出，使出火箭人連環霹靂劍，瞬時之間超高音速、移動平台、高低空防，十幾個筋斗一氣呵成，最後腳未落地又是一招火星－17凌空一擊，瞬時之間沙塵滾滾，在擂台東北角引起不小的騷動。



稍懂的人都知曉，按照武俠小說的戲路，這算是進了點門道了，不過還不急，江湖水深得很，好戲肯定還在後頭。果然，群雄酒席上星條幫喬幫主若無其事拍掉膊頭上的塵土，言下之意你小子這點功夫，最多也就是弄髒我的衣服，當下居然就不再發話了。



各家掌門看在眼裏，無不暗自冷笑，這金家天不怕地不怕，樹敵甚多，周遭都有仇家，真要打起來，還真用不著喬幫主出手。更何況幫主武功蓋世，隨便出手不怕被人笑話他不講武德？





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高手過招誰先動誰被動



再看這邊打得最激烈之處，武林高手過招，誰先動誰被動。大白熊寨主既然先動了手，一招一式自被喬幫主看得清清楚楚，一旦露出破綻就有滅門之災。幫主施施然穩坐看台之上，暗地裡千里眼、順風耳一件件利器盡出，更使出隔空點穴的上乘內功，專打大白熊寨主的五經六脈，把他逼得連連後退。



眾所周知，喬幫主以一套瞌睡打穴功夫名揚天下，使起劍來似睡非睡，耳根卻清楚得很，點起穴來更是招招致命。他懂得真正的高人論劍，那是「會當凌絕頂，一覽眾山小」，必然跟足武林規距，後發制人。按武俠小說的戲路，到了最後關頭，說不定就會有人「滄海一聲笑，濤濤兩岸潮」。



喬幫主倒也是在江湖上行走了一輩子，定力了得，最後關頭沒到，也就任由得台下一眾弟兄打得血流如注，高呼：「大哥，快動手啊，弟兄們頂不住了！」他除了隔空暗助，硬就是居高臨下，紋風不動。





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笑面虎暗學《九陰真經》



雖說如此，眼看著場內刀光劍影，也不能讓同門弟兄輸了，於是他稍微動用一股內力注向笑面虎。不料就是這一相助，他瞬間感到邪門了！但覺自己的內力源源不絕被吸到對方身上。幫主不由得一驚，仔細打量對方，以前沒把他放在眼裏，可這分明不就是《九陰真經》嗎？！



喬幫主暗道不妙，表面若無其事，暗中卻趕緊發功欲抽身而出，不料自己的內力被對方粘在一起，任他怎麼掙也掙不脫，一時之間翻江倒海，剛想喝停就又洩出一口真氣。幫主本來年事已高，且內力虛耗多年本已所剩不多，省下這點真氣本來是要留待最後關頭才用。如果使出去，下一口氣就緩不過來了。他當下只好護緊面門，凝神閉氣，撐得一時算一時，最要緊不讓各路豪傑看出破綻，免得被人趁機發難。





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江湖水深高手也中伏



回想起來，笑面虎早就對幫主陽奉陰違。和大白熊寨動手之前，幫主已經提醒他以大局為重不要挑事，可他不聽。現在動起手來，居然愈打愈強，竟連幫主的內功都被他吸走，是誰暗中教他的？幫主留神一看，只見五眼同門老二在場中走高竄低，忙著給笑面虎遞刀，還有那大白熊寨的幾個世代仇家，表面上扮弱，暗地裏卻是拚了命給笑面虎續力。



喬幫主看罷似乎明白了些甚麼，這江湖的水那麼的深，一個不慎高手也會中伏。這一眾同門給他挖了個龍潭虎穴的大坑，一旦跳下去就要和大白熊寨主拚個你死我亡；若是不跳的話，就這麼拚耗內力，同樣會落得個兩敗俱傷的下場。



就在他苦無脫身之計時，突然背後注來一股原力，他回頭一看不由得大喜望外:「奧巴馬師弟，你終於來救我了！」