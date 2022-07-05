首先回應一位讀者朋友的建議：其實我在寫新疆之時，正值美國一項禁止新疆的棉花等原材料出口的法案生效，所以有關新疆棉及其他問題我是必然會討論的。前兩篇新疆文並不是出於懷舊，而是提供一份30年前的「田野調查報告」，以便說明新疆本來的面貌：即一、新疆是多元民族和宗教地區；二、新疆不是原教旨地區。

新疆是古絲路中樞（Justin攝）



過去一段時日本欄發表的數篇文章，實際上服務於一個整體結構，分別觸及了台灣、香港和新疆，皆源於4月底發表的《莫聽穿林打葉聲》表達的看法，亦即無論俄烏戰爭多麼慘烈，美國拜登政府仍會盡一切可能調動力量回師印太。隨著七國集團峰會和北約峰會的召開，看來有關情勢的確正變得緊迫。中美關係如有摩擦，涉及中國內政的主要熱點，也就仍離不開台灣、香港和新疆。



關於台灣，我的個人觀察是兩岸關係已經由過去的「對話」，轉入了「主權管轄」階段；關於香港，就像那篇探討星巴克社會功能的文章，我認為對於香港內部的社會矛盾，有必要置於新自由主義全球一體化的整體得失來探討，如只是局限於地域概念只會繼續鑽牛角尖，迷失在柏拉圖的洞穴裏。



至於新疆，她折射的其實是歐亞大陸重建絲綢之路的「大歷史」，也就是目前頗為流行的陸權國與海權國的「大國興衰」論述。因此我首先要提醒各位，美國「垂注」新疆問題已不是一、兩天，在討論新疆棉時，有必要超越當前中美脫勾之爭，才能看清整個畫面。



新疆的棉花和經濟前景

原敎旨組織禁止女性工作及上學（Justin攝）



單純就棉花所代表的新疆產品貿易前景而言，以我接觸新疆人的經驗，無論是維族、哈薩克族還是漢人，都很會做生意，所以從根本上我並不擔心他們的市場應變能力。以維族來說，農業是主要收入來源。當年在吐魯番鄉郊地帶，常常可見維族人搶收瓜果，一箱箱搬上車運走。我問他們運往何處？「最好的哈蜜瓜都運到內地去，能賺錢。」他們說。



問題當然也有，在高溫天氣下汽車轉火車，相當一部分會在路上腐壞，所以要和時間賽跑。吐魯番有鐵路，再遠一點的南疆農產品運輸就更困難了。交通不便也帶來另一個問題，就是農村地區的教育問題，例如算數能力。維族有些農民是「差不多先生」，賣提子、核桃，多多少少大概就好。這方面當時漢人家庭確實較重視教育，而教育不足，會削弱多元社會內某個單一族群的經濟競爭力。



所以看到今天維族棉花業的無人操作等工業化水平，我個人對於新疆農業技術發展和維族教育水平的普及是感到震驚的。我想維族種植棉花經過充分市場研究的，它適合南疆種植，不怕長途運輸，且能帶動自治區內外一個龐大的紡織產業。

新疆棉已大量採用機械收播，在國內市場供不應求（互聯網）



無論是新疆棉被禁運而影響出口，還是全球經濟衰退而導致需求萎縮，自治區應有能力透過宏觀調控、技術支持和財政補貼，協助維族農民完成轉型。擁有大規模棉花播收器具的維族農場，將繼續為14億人的內循環市場供貨，較小規模的棉花地可以轉為生產其他農作物。而且，新疆棉在國內市場其實是供不應求的。



但國際棉花供應卻會因此出現短缺，導致各國成衣價格上漲而進一步推高通脹，例如美國的棉質成衣就採用了16%的新疆棉。更致命的是一些依賴成衣生產的發展中國家，例如南亞的孟加拉、印度，中東北非的土耳其、埃及等，製衣廠的勞工收入和權益就會遭到棉花成本上升的擠壓，並會在較脆弱的經濟體系引發連鎖反應。



原教旨和極端主義思想

伊斯蘭國2014年入侵敍利亞及 曾發放維族兒童受訓的視訊（資料圖片）



我不會隨便說「新疆」的原教旨和極端主義思想，因為它是一種外來入侵物。就像我的維族司機朋友阿里木所言：「咱們維族人性子軟，喜歡交朋友。」維族人熱情好客，在街上載歌載舞，女子自幼頭戴絲巾和花裙，和原教旨思想根本格格不入。後者最初是通過一些跨境組織在偏遠農村地區滲透，禁止女性工作上學，一些反對極端化的伊瑪目甚至因此被刺殺。



我甚至不會隨便說，「伊斯蘭或回教世界」的原教旨和極端主義思想，因為對於很多中東地區人民而言，它同樣是外來入侵物。例如2014年昆明火車站遭遇恐襲，與「伊斯蘭國」（IS）誕生並攻打敍利亞幾乎是同步發生。東突組織深度參與了「伊斯蘭國」對敍利亞的入侵行動，並在敍北地區佔據庫爾德族城鎮，殘害當地人民。



而所謂的「伊斯蘭國」，按照西方媒體報道，是美國發動伊拉克戰爭，激化了當地的原教旨與極端思想而形成的恐怖組織。根據這個邏輯，它的根本源頭應該是美國對中東政策的失誤？事實上，原教旨與極端思想的興起已變成一個全球現象，例如在歐美急速膨脹的新納粹和白人至上主義。為甚麼會出現這種趨勢？源頭在哪裏？建議香港的學者們也可以參與研究。



古絲路復活與歐亞通商



中國運20大型運輸機向阿富汗運送地震救援物資（電視畫面）



就地理位置而言，新疆是古代絲路的中樞，交通本就四通八達。就像當年我們深入北疆阿爾泰山，單是喀納斯就和三個鄰國相連接。這裏同樣也是中國與伊斯蘭世界接壤之處，這才是新疆不斷被炒作的真正原因：如果在中國和伊斯蘭世界之間製造障礙，則一帶一路，即現代版絲路的其中一段通道就會受阻，從而壓縮歐亞陸上自由通商的空間。



去年美軍倉促撤離阿富汗，媒體較多聚焦於拜登外交政策的失當，卻沒有留意一個問題：美軍一夜之間撤走雖然狼狽，但無形之中也把完整的軍火庫留給了塔利班……因此未來一個階段新疆周邊地區穩定的一個重要指標，就是阿富汗局勢的發展。



限於篇幅問題，我只能簡短地說，塔利班執政後對外展示出了一定程度的開明，而在最近的地震災害中，中國亦成為最快支援阿富汗的國家，中國民間對阿國的交往亦在上升，雙方關係可以說是一步一腳印在往前走。一個大國的政府和人民在面對不同文明時，是窮兵黷武奪人衣食，還是深耕細作待人以禮，是會得出不同造化的。我有一種預期，說不定有一天，阿富汗的女子們也開始用新疆棉做起成衣來？