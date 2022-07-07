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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

07/07/2022

盤點亞歐局勢的最新發展

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　過去一周亞歐各國發生不少重要而又瞬息萬變的大事件，隨時到了這個周末就會變得更明朗。而僅僅是關注其中的任何一項，都有可能顧此失彼，落後於形勢。因此，我趕在周末之前羅列一些問題，供有興趣的朋友參考。

 

英國首相約翰遜積極支持烏克蘭總統澤連斯基抗俄（英國首相府官網）


一、俄烏即將和談了嗎？

　　過去一周，幾乎是參與俄烏之爭的任何一方都不約而同宣布了勝利：俄羅斯宣布徹底「解放」了盧甘斯克；作為回應，烏克蘭宣布重新奪回了扼守黑海的蛇島；北約則東擴不成轉為北上，如願吸收了芬蘭和瑞典；連本身只是參與停火斡旋的土耳其，也因為一度阻撓芬蘭和瑞典加入北約，而凸顯了總統埃爾多安的國際影響力；歐盟在戰爭波及下本來乏善可陳，可也就是在這周，空巴成功獲得史上最大訂單，向中國出售292架客機，經濟注入了一劑強心針。

　　既然所有各方都贏了，和談的時機是否又到了？到了9月中，西歐很多國家的天氣就又要轉冷，能源供應顯然在一時之內尚無替代方案，而挪威的油氣田工人偏偏揀選此時罷工。德國因為能源短缺而面臨「去工業化」危機，並在30多年來首次錄得了貿易逆差，而德國是歐盟的經濟引擎。如果「美英特殊關係」或東歐的反俄國家及烏克蘭本身仍拒絕和談，歐盟將會遭受嚴重的「內傷」。反而俄羅斯有油氣黃金和糧農資源，普京倒也未必急於談。

 

唐寧街十號上演逼宮及跳船潮（互聯網）


二、約翰遜為何拒絕下台？

　　直至周四（７日），已有四十多名英國內閣大臣和高官辭職，這在唐寧街十號歷史上應該是罕見的政壇大地震。但首相約翰遜拒絕下台，放言除非他被拖出唐寧街。約翰遜是最為支持烏克蘭抗俄的西歐國家領導人。支持烏克蘭抗俄，其實也等同摧殘歐盟。只要衝突持續，就可以拖垮歐元區經濟，瓦解歐盟的政治團結，從而使得約翰遜可以順利完成脫歐的「違約」行動，即單方面修訂《北愛議定書》。

　　但是，英國國內物價飛漲，民間顯然已承受不了能源短缺和支援烏克蘭的財政負擔，是以出現了保守黨內的逼宮和跳船。這些內閣要員雖然沒有了官位，但仍保有國會議席，總還可以在未來的影子內閣佔一席之地。約翰遜則難矣，一旦辭職就會蓋棺論定，為脫歐及支持歐洲戰爭而引發的一切外交、內政及經濟後果承擔責任。

　　所以他一定想方設法死守唐寧街，直至完成《北愛議定書》修訂案的三讀通過，為自己成功令英國脫歐的「豐功偉業」畫上完整句號。他的生存關鍵在於是否得到保守黨下議院後排議員的支持，然以今次政壇大地震之強烈，約翰遜能否捱得過這個周末都是未知之數。他最有可能的接班人是女外相卓慧思，她在脫歐和抗俄方面的鷹派立場，比約翰遜有過之而無不及。如果她上台，只要不宣布提前大選，英國仍會執行鷹派的對外政策。

 

美國F-35戰機飛抵首爾，準備舉行美韓聯合軍演威懾北韓（互聯網）


三、中國為何「史詩級」買空巴？

　　中國購買空巴被描述成冷落波音的「史詩級訂單」，是，也不是。這回買的是中短程A320 NEO窄體客機，寬體長途客機仍未落訂單。值得注意的是，同一時間傳出了中俄兩國停止CR929長途客機的研發合作，這是甚麼意思？

　　我認為空巴訂單是「史詩級」，在於它會塑造亞歐經濟和產業分工。也就是說，中俄暫時犧牲在客機領域的合作，改為維護空巴的生存，從而使得歐盟得以擁有可供維繫生命線的航空產業優勢，這甚至可能在未來體現在長途客機研發上。另一方面，法國總統馬克龍一直試圖推動歐洲軍備，而歐盟戰機研發的落後卻導致歐洲不得不依賴美製戰機……所以，歐盟維持航空科技的影響可以很大。

 

維多多訪問克里姆林宮與普京會談（印尼G20峰會官網）


四、東北亞爭當火藥庫？

　　南韓總統尹錫悅和日本首相岸田文雄都參加了早前的北約峰會，為北約東擴至亞洲穿針引線。這兩個國家有一個共通點，就是都和周圍所有國家不和。現在正是歐洲千方百計為俄烏衝突找下台階之時，尹錫悅倒是漏夜趕科場，把美國F-35戰機請到首爾來，風風火火要舉行一場針對北韓的聯合軍演。若然北韓真的是一聲核試，尹總統難道要把歐洲的戰火接到朝鮮半島來？

　　那邊廂，日本政府誤判俄羅斯總統普京會在對烏開戰後火速倒台，第一時間與俄翻臉，在北方四島問題上擺出強硬姿態，結果遭來俄軍太平洋艦隊的環島「圍觀」，「薩哈林2號」油氣工程也被俄方收回。又因為日本積極拉攏北約制華，可以說是同時以中俄為敵。國內經濟同樣被推到了崖邊，眼見岸田由上台之初的「新政」，淪為了當下的「岸田通脹」，且看周日的參議選舉有何結果。

　　再看東南亞，日韓領袖去馬德里開北約峰會時，印尼總統維多多卻訪問了基輔和莫斯科，加入停戰斡旋，越南和俄羅斯即將舉行外長會議，而菲律賓總統小馬科斯在馬尼拉接見了中國外長王毅。何解？國際局勢動盪，經濟前景不明朗，正是抱團取暖之時。東南亞各國的成熟表現，看來從長線有可能跑嬴東北亞。

 

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