議長輕輕的來，輕輕的走？

台灣的各大媒體節目主持人和時事分析員在焦慮的等待之中渡過周一晚 （1日），最新「傳聞」是，美國眾院議長佩洛西最快會在周二（2日）晚10時20分抵達台北松山機場，並入住君悅酒店一晚，次日上午會見行政立法高層，照此推斷，當然包括與蔡英文總統的會談。

佩洛西訪台將引發中國軍事反應，圖為解放軍戰機繞飛台島。（資料圖片）



佩洛西、蔡英文，以及台灣的外長、防長等主要官員，以至在野的國民黨主席朱立倫不約而同地保持了沉默。來還是不來？白宮的回應是，佩洛西仍未證實她會否訪台，但她有權這麼做。換言之，白宮也不清楚，訪不訪台由她自行決定。



台北朝野保持沉默

蔡英文對佩洛西可能訪台表現低調。（蔡英文臉書圖片）

相較於早前所傳的佩洛西選擇在八一中國建軍節之際首站訪台，傳說中的她現在顯然是低調得多了。如果她以私人身份出行，趁著夜色抵達台北，躲開記者的閃光燈，避免發表任何激言論，是否就可以被北京接受？又或者像以往美國國會議員般，以過境形式在機場露面，揮一揮手就離開？



從台灣朝野的低調態度來看，「輕輕的來，輕輕的走，不帶走一片雲彩」是島內對佩洛西迷航之旅的最大期盼。但是，美國過去數年「基於實力」對中國大陸的「極限施壓」，大陸民間累積的不滿情緒因為佩洛西的到來而大爆發，不可能當她隱形。佩洛西若要化解危機倒也不是完全沒有辦法，例如甫抵機場就發表一篇對兩岸和平前景抱有良好祝願的講話，但她會嗎？



北京對外表達的訊息是，只要佩洛西來，「解放軍絕不會坐視不管」。外交部發言人趙立堅昨天被問及軍方會有何反應時再次重申：「讓我們拭目以待。」也就是說，北京的立場仍然未變，於是我們拭目以待，當佩洛西的航班指向台北，台島會上演甚麼。



大陸民間不會當佩洛西隱形

白宮表示佩洛西自行決定是否訪台。（佩洛西官方網頁）



若美軍戰機試圖進入台灣空域，則必將遭到攔截，此事不存在灰色與模糊空間。至於大陸還會做出那些軍事行動，這就要考量「對等回應」的原則。一個較為可能的選項，是在佩洛西訪台期間控制台灣海峽。她輕輕的來，又輕輕的走了，大陸則自此完成對整個海峽的永久管轄。



至於之前流傳的解放軍空中伴飛，其實並不會對佩洛西造成任何實質傷害，甚至可為她營造競選宣傳效果。而佩洛西此行如果真的有潛在危險的話，恐怕並不來自解放軍，而是在於美國國內外政治矛盾均在急劇惡化的當下，她的任何不測都可能挑起中美之間可控範圍之外的衝突。因此容我在文尾開一個黑色玩笑:中美兩軍的航母、戰機也許正展開歷來最緊密的聯合護航行動，嚴防佩洛西專機在往返台北途中發生任何差池。