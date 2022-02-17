俄國與烏克蘭戰爭，到底打了還是沒打？

近日據媒體報道，俄國似乎撤回了部分部署在烏克蘭邊境的軍隊，兩國緊張局勢緩和了下來，全世界都好像鬆了一口氣。可是，兩國的戰爭到底有沒有打過？

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如果說打過，似乎沒有啊，俄國十幾萬大軍雖然武裝到牙齒，但也僅僅部署在俄國邊界之內，並無越界，甚至連擦槍走火都沒見報道過，何況現在已撤回部分部隊；



如果說沒打過，那顯然無視在烏克蘭東部的頓巴斯地區，也就是兩個尋求獨立的俄裔為主的烏克蘭省份，從2014年開始，一直斷斷續續在戰鬥，至今以歷八年之久！直到本文撰寫這天，俄國媒體仍然報道說，烏克蘭對東部地區還是在開火，並沒有遵守《明斯克協定》停戰。



似打非打，似和非和……這就是俄羅斯與烏克蘭兩國衝突的詭異之處！也是不少關注這場衝突的觀察家評論員盲點之處。這裡涉及一個最為根本的觀念問題、認識問題：到底甚麼是戰爭？到底甚麼是被許多評論員忽視了的「混合作戰（Hybrid Warfare）」，以及這種作戰方式對當代的重要意義。



似打非打，「混合作戰」取代常規戰



所謂「混合作戰」，是指綜合使用軍事作戰尤其是低烈度作戰、網絡輿論戰、心理戰等手段，從而達成以往要靠大規模常規戰爭才能達至的目標。大量的評論員和網上軍迷們不停對著地圖擺弄俄國軍隊的部署態勢，這裏部署甚麼裝甲集群，那裡又部署甚麼近衛機械化師，甚麼三面包圍，沿著第聶伯河直取烏克蘭首都基輔等等，可謂不亦樂乎。



但其實這些思維完全停留在第二次世界大戰的認識水平，用一位英國史學家的說法，是一種「戰略懷舊意識（Strategic Nostalgia）」。別的不說，單單講在今天的反坦克武器越發精準和低成本的情況下，這種依靠大規模坦克群進行攻擊行動的做法，已經很難再實行了，基本上都成活靶。如果從這種常規戰爭Conventional Warfare的規模來看，俄羅斯和烏克蘭的確沒有發生過這種戰爭。



但如果從上述混合作戰來說，就完全不同了，兩國根本就沒有停止過衝突！一方面是烏克蘭政府軍和右翼民兵源源不絕地進入東部兩省，對爭取獨立的兩省武裝力量進行毫不留情的鎮壓；另一方面，所謂的俄羅斯「志願軍」，也就是大名鼎鼎的「綠人」部隊，也是源源不絕地進入這兩個省，支援獨立武裝力量抵抗烏克蘭政府軍。所謂「綠人」部隊，是指本來來自俄羅斯正規軍，但化整為零進入烏克蘭東部之後，迅速脫下所有俄軍標誌，只保留綠色軍裝，化身為「自發而非俄軍」的俄國志願兵，其實是正規專業部隊，同時攜帶大量重武器，戰鬥力超強，一再打的烏克蘭軍非常狼狽。網上有一個非常詳細的視頻紀錄片，是烏克蘭軍隊第九十三旅的戰爭日誌，這個紀錄片非常長，足足有三個多小時，但直接訪問仍在戰鬥中的烏克蘭各級軍官士兵，旁邊同時響著真實的槍砲聲，非常震撼而有戰場感。



武裝衝突持續了八年，東部這兩個省份本來總共有380多萬人口，戰爭下來，已經逃離了100多萬人口。兩省原本出產煤礦和工業產品，但因武裝衝突而基本停頓下來了，儘管武裝衝突的規模和傷亡程度未至於到常規戰爭的水平，更多只是小股兵力之間游擊戰式的衝突，但這也是實實在在的戰爭。另外，俄國議會和媒體一再投訴，烏克蘭在這兩省採取種族清洗，對俄羅斯裔的居民實施驅趕甚至屠殺，而西方以保護人權自詡的媒體絲毫沒有報道，完全視若無睹。



烏東武裝衝突持續，西方媒體視若無睹



俄國和烏克蘭之間雖然沒有爆發正規軍對陣正規軍的常規戰爭，武裝衝突也沒有蔓延到兩省之外的漫長邊境，但東部兩省的武裝衝突卻是真實存在，少人注意但又不容忽視。這種所謂的混合作戰，是全新的作戰方式，甚至被稱為「顏色革命和反顏色革命」的較量，起源於美國軍方研究，卻施行於俄國吞併克里米亞，今天在東烏克蘭的衝突，被視為俄羅斯第二次實施混合作戰，美國、北約甚至中國軍界人士都密切關注，下次再詳談。



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