俄羅斯與烏克蘭戰爭仍然打得前景未卜,英美在對付這場戰爭上,做出了兩項非常罕見的陽謀:一是一再公開俄羅斯軍事部署和行動的情報資料,不是泛泛的、大而化之的情報資料,而是非常全面細緻和精確的情報資料;二是一再申明,美國和北約不會出兵參戰以支持烏克蘭,也不會應烏克蘭要求以設立所謂的禁飛區。這兩項公開的操作,筆者姑且稱之為陽謀,因其「公開化」,所以是「陽」而不是「陰」;因其公開之操作,必有所圖,國際政治絕無免費午餐,溫文爾雅背後就是刀光劍影,所以稱之為「陽謀」。何以作出這兩項陽謀,英美官方並無明確的解釋,也沒有諸如國防戰略、國家安全戰略之類的政策文件的界定,而且兩者之間關係看上去有點矛盾,不易精準解讀,但事出反常必有妖!

情報公開化,細緻程度令人咋舌

首先是情報公開化的陽謀。美國和英國在戰前和戰爭期間,針對俄羅斯進行的公開化的情報戰手段,也就是說,把通過各種途徑獲得的俄國軍事部署、行動提前向全世界公開,而且細緻的程度令人咋舌,精確到俄軍每個營所擁有的兵力兵器、部署位置和調動情況,從而推論出俄軍的作戰意圖是甚麼……入侵烏克蘭,包括精確的入侵日期。

美國知名的情報戰和網絡戰專家Amy Zegart在《大西洋the Atlantic》雜誌上,刊登了一篇名為「西方反普京的武器The Weapon the West used against Putin」的文章,非常直白地解釋了這種公開化操作的情報戰手段。作者認為,英美情報單位和政府通過這種精確公開俄軍情報的操作,至少可以到達三個目標:

一是警惕包括烏克蘭在內的全世界,使得俄國的軍事行動失去了突然性和隱蔽性,好比把一個準備入屋盜竊的人,一下子暴露在燈光之下。

二是製造俄國決策層的內部混亂和不信任,普京出身自克格勃KGB,當然對情報和保密工作的重視程度超越他人。當英美公開俄軍的情報之後,普京自然就會懷疑,到底俄方保密工作的漏洞在哪裏?是技術上的失誤,還是人為失誤?是否存在內奸?這就拖延了俄國決策的速度和質量,甚至製造其內部分裂。

三是當俄國真的一如英美所公開的情報顯示那樣,進行軍事入侵,那麼如此精準的情報公開化就會迫使世界各國不得不對此選邊站:到底是支持譴責和制裁俄國,還是不支持,沒有中間選擇,必須公開立場;不能私下與俄國暗通款曲,一切必須暴露在陽光之下。

不過,作者強調,這三個目標不是英美情報單位和政府承認的,而是她根據這種情報公開化操作推斷出來的。

其次就是英美領袖一再申明拒絕出兵干預,尤其美國總統拜登。這就讓人非常費解了,兩項操作結合來看,這不合邏輯。既然英美通過公開俄國軍事情報來提醒警告烏克蘭,那照理應該協助烏克蘭抵抗俄軍入侵啊,否則這種情報公開只是把烏克蘭嚇得半信半疑,不知如何應對,烏克蘭總統澤連斯基在開戰前一再回應英美,說這種情報操作搞得全國人心惶惶,資金全跑了。到了俄軍真的打進來之後,烏克蘭就算如夢初醒,也難以依靠自己兵力對抗俄軍。那麼這種提醒對於烏克蘭來說沒有任何實質意義!純粹誘發資金外逃從而進一步打擊烏克蘭經濟。就算這種預警式的情報公開化,提前了幾個禮拜警告了烏克蘭,那又有甚麼用?烏克蘭也不可能在這麼短的時間內完成軍力的提升和戰備動員。俄軍的行動是被提早曝光了,但包括烏克蘭在內全世界都沒有人信啊,這種情報公開化操作變成古希臘神話卡桑德拉式的預言(Cassandra Prophecy),卡桑德拉是特洛伊的公主,預言必中,但她卻受到神的詛咒:沒人會信她的預言,即使她預言了特洛伊城將被希臘聯軍攻破而毀滅,也沒有一個特洛伊人相信她。

俄決策未見混亂

再看看俄羅斯,有沒有因為軍事情報被公開了,就發生內部混亂?沒有任何跡象顯示存在這種混亂。就算俄國決策層真的出現混亂,那也是因為作戰打得未如理想而產生的慌亂,並不是因為入侵行動被英美提前公開了。反過來講,如果俄軍因為自己行動被提前公開了,然後對入侵的時間作出適當的調整,這不反過來證明英美的情報錯誤?不錯,戰爭一打響,世界各國馬上對交戰雙方採取選邊站外交,但這是不滿俄國對另一主權國家採取軍事行動而造成的,不見得是因為英美的情報戰陽謀而造成。在俄軍坦克越過國境線之前,沒幾個國家選邊站得如此決絕;選邊站真正始於俄軍坦克跨過國境線之後,也就是真正開打之後。

其實,筆者並不認為英美這個所謂的情報戰陽謀,背後有甚麼高深莫測的謀略。這更多只反映了英美尤其美國方面的不負責任又裝著負責任。提前預警了入侵行動,等於已經對烏克蘭這個小弟「盡了人情」了,但你就別再指望我們出兵幫你了,幫你是人情,不幫是道理,或者說幫多少是英美說了算,畢竟烏克蘭不是北約成員國,這只不過是典型的英美政客的精明計算而已。