俄羅斯與烏克蘭戰爭仍然打得前景未卜，英美在對付這場戰爭上，做出了兩項非常罕見的陽謀：一是一再公開俄羅斯軍事部署和行動的情報資料，不是泛泛的、大而化之的情報資料，而是非常全面細緻和精確的情報資料；二是一再申明，美國和北約不會出兵參戰以支持烏克蘭，也不會應烏克蘭要求以設立所謂的禁飛區。這兩項公開的操作，筆者姑且稱之為陽謀，因其「公開化」，所以是「陽」而不是「陰」；因其公開之操作，必有所圖，國際政治絕無免費午餐，溫文爾雅背後就是刀光劍影，所以稱之為「陽謀」。何以作出這兩項陽謀，英美官方並無明確的解釋，也沒有諸如國防戰略、國家安全戰略之類的政策文件的界定，而且兩者之間關係看上去有點矛盾，不易精準解讀，但事出反常必有妖！

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情報公開化，細緻程度令人咋舌

首先是情報公開化的陽謀。美國和英國在戰前和戰爭期間，針對俄羅斯進行的公開化的情報戰手段，也就是說，把通過各種途徑獲得的俄國軍事部署、行動提前向全世界公開，而且細緻的程度令人咋舌，精確到俄軍每個營所擁有的兵力兵器、部署位置和調動情況，從而推論出俄軍的作戰意圖是甚麼……入侵烏克蘭，包括精確的入侵日期。

美國知名的情報戰和網絡戰專家Amy Zegart在《大西洋the Atlantic》雜誌上，刊登了一篇名為「西方反普京的武器The Weapon the West used against Putin」的文章，非常直白地解釋了這種公開化操作的情報戰手段。作者認為，英美情報單位和政府通過這種精確公開俄軍情報的操作，至少可以到達三個目標：

一是警惕包括烏克蘭在內的全世界，使得俄國的軍事行動失去了突然性和隱蔽性，好比把一個準備入屋盜竊的人，一下子暴露在燈光之下。

二是製造俄國決策層的內部混亂和不信任，普京出身自克格勃KGB，當然對情報和保密工作的重視程度超越他人。當英美公開俄軍的情報之後，普京自然就會懷疑，到底俄方保密工作的漏洞在哪裏？是技術上的失誤，還是人為失誤？是否存在內奸？這就拖延了俄國決策的速度和質量，甚至製造其內部分裂。

三是當俄國真的一如英美所公開的情報顯示那樣，進行軍事入侵，那麼如此精準的情報公開化就會迫使世界各國不得不對此選邊站:到底是支持譴責和制裁俄國，還是不支持，沒有中間選擇，必須公開立場；不能私下與俄國暗通款曲，一切必須暴露在陽光之下。

不過，作者強調，這三個目標不是英美情報單位和政府承認的，而是她根據這種情報公開化操作推斷出來的。

其次就是英美領袖一再申明拒絕出兵干預，尤其美國總統拜登。這就讓人非常費解了，兩項操作結合來看，這不合邏輯。既然英美通過公開俄國軍事情報來提醒警告烏克蘭，那照理應該協助烏克蘭抵抗俄軍入侵啊，否則這種情報公開只是把烏克蘭嚇得半信半疑，不知如何應對，烏克蘭總統澤連斯基在開戰前一再回應英美，說這種情報操作搞得全國人心惶惶，資金全跑了。到了俄軍真的打進來之後，烏克蘭就算如夢初醒，也難以依靠自己兵力對抗俄軍。那麼這種提醒對於烏克蘭來說沒有任何實質意義！純粹誘發資金外逃從而進一步打擊烏克蘭經濟。就算這種預警式的情報公開化，提前了幾個禮拜警告了烏克蘭，那又有甚麼用？烏克蘭也不可能在這麼短的時間內完成軍力的提升和戰備動員。俄軍的行動是被提早曝光了，但包括烏克蘭在內全世界都沒有人信啊，這種情報公開化操作變成古希臘神話卡桑德拉式的預言(Cassandra Prophecy)，卡桑德拉是特洛伊的公主，預言必中，但她卻受到神的詛咒:沒人會信她的預言，即使她預言了特洛伊城將被希臘聯軍攻破而毀滅，也沒有一個特洛伊人相信她。

俄決策未見混亂

再看看俄羅斯，有沒有因為軍事情報被公開了，就發生內部混亂？沒有任何跡象顯示存在這種混亂。就算俄國決策層真的出現混亂，那也是因為作戰打得未如理想而產生的慌亂，並不是因為入侵行動被英美提前公開了。反過來講，如果俄軍因為自己行動被提前公開了，然後對入侵的時間作出適當的調整，這不反過來證明英美的情報錯誤？不錯，戰爭一打響，世界各國馬上對交戰雙方採取選邊站外交，但這是不滿俄國對另一主權國家採取軍事行動而造成的，不見得是因為英美的情報戰陽謀而造成。在俄軍坦克越過國境線之前，沒幾個國家選邊站得如此決絕；選邊站真正始於俄軍坦克跨過國境線之後，也就是真正開打之後。

其實，筆者並不認為英美這個所謂的情報戰陽謀，背後有甚麼高深莫測的謀略。這更多只反映了英美尤其美國方面的不負責任又裝著負責任。提前預警了入侵行動，等於已經對烏克蘭這個小弟「盡了人情」了，但你就別再指望我們出兵幫你了，幫你是人情，不幫是道理，或者說幫多少是英美說了算，畢竟烏克蘭不是北約成員國，這只不過是典型的英美政客的精明計算而已。