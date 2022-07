美國會因控槍問題而陷入內戰？

近日,美國又爆發嚴重的校園槍擊案,又有十幾位學生倒在血泊之中,美國社會又是行禮如儀地進行一番譴責、紀念儀式,政界又是喧喧鬧鬧說要控制持槍,最後大概率是甚麼都不會變化,然後等待下一次槍擊案。有評論認為,美國這種槍擊現象實際上已經令美國社會陷入內戰的邊緣。本年1月,加拿大作家Stephen Marche出版了一部名為《The next civil war》,警告美國槍枝氾濫加上左右撕裂,會讓美國陷入下一場內戰的邊緣(上一場內戰就是十九世紀中的南北戰爭)。

(iStock)



筆者並不同意這種判斷!早在2012年7月25日,一份名為《Small War Journal》的專業軍事期刊,刊登了一篇由一名退役陸軍中校和歷史學教授共同撰寫的軍事論文,名為:Full Spectrum Operations in the Homeland: A 「Vision」 of The Future。全文假定有極端組織(例如右翼民兵組織,他們不僅持槍,甚至本身就是以槍枝俱樂部的形式存在)發動武裝叛亂,佔領了南卡萊羅納州的達靈頓市,那麼國會、聯邦政府、州政府、正規軍、國民警衛隊和警方應如何應對,內容覆蓋鎮壓武裝叛亂的法律依據、軍事戰略戰術和行政後勤協調,是全方位的沙盤推演方案!



公開的軍事期刊,尚且有防患於未然的預案,正規的軍事、情報和執法部門,會不會反而一無所有?何況,早在1807年,美國國會已經制定了《叛亂法Insurrection Act》,對於鎮壓各種形式的武裝叛亂,已經提供了足夠的法律依據,包括普通人發起叛亂、社團叛亂、乃至州政府發起叛亂等等,所以在1861年南北戰爭中,嚴格來說,林肯政府是在平定南方各州的叛亂,南方所謂的邦聯政府,是叛亂團體!



除了大量的槍擊案和合法持有槍枝的人與社團存在之外,讓美國精英和評論員深感內戰憂慮的因素,就是2021年1月爆發的國會山莊騷亂案。緊接著,有三名美軍退役將領伊頓(Paul D. Eaton)、塔古巴(Antonio M. Tagub)、安德森(Steven M. Anderson)投書「華盛頓郵報」警告,2024總統大選後掀動蕩,甚至軍隊內部爆發流血混亂,要美國軍方為2024選後可能的軍中變亂預作準備。



然而,2021年這場所謂的國會山莊騷亂,只不過持續了一天,幾個示威者迅速被特警開槍擊倒在地,也沒有因此引起任何法律訴訟,可以說快、狠、準。示威人士攻陷國會山莊,在美國歷史上幾乎從來沒有發生過,何況源自對總統選舉結果的不滿,而不是一般的政治經濟矛盾衝突。可以說,無論從騷亂動機還是騷亂針對對象,都是最為接近內戰性質的騷亂,至少是最為接近內戰爆發導火線的騷亂。但結果卻是雷聲大、雨點小,迅速被特警鎮壓,鎮壓的速度實在是快得令人啞然失笑!



誠然,美國社會的確愈來愈陷入左右兩派撕裂的境況,但並沒有甚麼證據顯示,左右兩派的政團、社團,正在蒐集槍枝自我裝備起來。甚至可以這麼說,槍枝氾濫與政治撕裂並沒有太大的相關性。校園槍擊案,更多是屬於惡性刑事案件,並沒有甚麼政治動機在背後。另外,雖然支持持槍的人士和團體多數屬於右翼,但不等於右翼團體一定持有槍械,更不代表左翼團體也支持槍械合法,恰恰相反,民主黨為首的自由派和左翼,更多是反對槍械合法化的。一個巴掌打不響,何來內戰的可能性?



軍情部門的嚴防死守和有所預案,示威騷亂有頭威無尾陣,持槍又與政治分派無必然關聯,因此,雖然美國的撕裂或者會深化持續,但不宜把對美國社會的發展趨勢,建立在所謂內戰的預測基礎上!