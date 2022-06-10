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10/06/2022

美國會因控槍問題而陷入內戰？

#校園槍擊案 #控制持槍 #槍擊 #美國 #軍事
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  • 鄧飛

    鄧飛

    香港立法會議員

    全國港澳研究會理事

    香港將軍澳香島中學校長

    香港教育工作者聯會副主席

    飛常談

　　近日，美國又爆發嚴重的校園槍擊案，又有十幾位學生倒在血泊之中，美國社會又是行禮如儀地進行一番譴責、紀念儀式，政界又是喧喧鬧鬧說要控制持槍，最後大概率是甚麼都不會變化，然後等待下一次槍擊案。有評論認為，美國這種槍擊現象實際上已經令美國社會陷入內戰的邊緣。本年1月，加拿大作家Stephen Marche出版了一部名為《The next civil war》，警告美國槍枝氾濫加上左右撕裂，會讓美國陷入下一場內戰的邊緣（上一場內戰就是十九世紀中的南北戰爭）。

　

（iStock）


　　筆者並不同意這種判斷！早在2012年7月25日，一份名為《Small War Journal》的專業軍事期刊，刊登了一篇由一名退役陸軍中校和歷史學教授共同撰寫的軍事論文，名為：Full Spectrum Operations in the Homeland: A 「Vision」 of The Future。全文假定有極端組織（例如右翼民兵組織，他們不僅持槍，甚至本身就是以槍枝俱樂部的形式存在）發動武裝叛亂，佔領了南卡萊羅納州的達靈頓市，那麼國會、聯邦政府、州政府、正規軍、國民警衛隊和警方應如何應對，內容覆蓋鎮壓武裝叛亂的法律依據、軍事戰略戰術和行政後勤協調，是全方位的沙盤推演方案！

　
　　公開的軍事期刊，尚且有防患於未然的預案，正規的軍事、情報和執法部門，會不會反而一無所有？何況，早在1807年，美國國會已經制定了《叛亂法Insurrection Act》，對於鎮壓各種形式的武裝叛亂，已經提供了足夠的法律依據，包括普通人發起叛亂、社團叛亂、乃至州政府發起叛亂等等，所以在1861年南北戰爭中，嚴格來說，林肯政府是在平定南方各州的叛亂，南方所謂的邦聯政府，是叛亂團體！

　
　　除了大量的槍擊案和合法持有槍枝的人與社團存在之外，讓美國精英和評論員深感內戰憂慮的因素，就是2021年1月爆發的國會山莊騷亂案。緊接著，有三名美軍退役將領伊頓（Paul D. Eaton）、塔古巴（Antonio M. Tagub）、安德森（Steven M. Anderson）投書「華盛頓郵報」警告，2024總統大選後掀動蕩，甚至軍隊內部爆發流血混亂，要美國軍方為2024選後可能的軍中變亂預作準備。

　
　　然而，2021年這場所謂的國會山莊騷亂，只不過持續了一天，幾個示威者迅速被特警開槍擊倒在地，也沒有因此引起任何法律訴訟，可以說快、狠、準。示威人士攻陷國會山莊，在美國歷史上幾乎從來沒有發生過，何況源自對總統選舉結果的不滿，而不是一般的政治經濟矛盾衝突。可以說，無論從騷亂動機還是騷亂針對對象，都是最為接近內戰性質的騷亂，至少是最為接近內戰爆發導火線的騷亂。但結果卻是雷聲大、雨點小，迅速被特警鎮壓，鎮壓的速度實在是快得令人啞然失笑！

　
　　誠然，美國社會的確愈來愈陷入左右兩派撕裂的境況，但並沒有甚麼證據顯示，左右兩派的政團、社團，正在蒐集槍枝自我裝備起來。甚至可以這麼說，槍枝氾濫與政治撕裂並沒有太大的相關性。校園槍擊案，更多是屬於惡性刑事案件，並沒有甚麼政治動機在背後。另外，雖然支持持槍的人士和團體多數屬於右翼，但不等於右翼團體一定持有槍械，更不代表左翼團體也支持槍械合法，恰恰相反，民主黨為首的自由派和左翼，更多是反對槍械合法化的。一個巴掌打不響，何來內戰的可能性？

　
　　軍情部門的嚴防死守和有所預案，示威騷亂有頭威無尾陣，持槍又與政治分派無必然關聯，因此，雖然美國的撕裂或者會深化持續，但不宜把對美國社會的發展趨勢，建立在所謂內戰的預測基礎上！

 

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