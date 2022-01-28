3月27日就已經係特首選舉嘅大日子，即係唔夠兩個月，以一個地方首長嘅選舉來講，兩個月根本就唔足以籌備咁重要嘅選舉，亦都唔知係唔係選舉事務處「洞悉天機」，知道可能有候選人趕唔切報名，噚日佢地就宣布將特首選舉嘅提名期，由本來預訂嘅2月15日，延遲5日去到2月20日先開始。成件事令到政圈亦議論紛紛。

特首選舉係特區政府嘅頭等大事，唔會輕言改變咁重要嘅日子。Tina向政壇中人打聽，佢地都係噚日先知呢件事，事前並無人曾經提及過。政壇中人指出，延遲五日似乎係無乜嘢，但係喺現時只有兩個月籌備嘅日子來講，五日時間足夠影響香港嘅命運，再加上香港疫情再次大爆發，阿爺「Buy Time」五日去準備今次特首選舉，亦都係合情合理。

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不過另外就有分析估計，香港特首嘅選舉好大機會成為澳門模式，即係得一位候選人最後獲得確認資格，所以牌面嘅選舉根本就唔會喺特首選舉嘅主戰場，真正嘅「選舉」正喺背後密鑼緊鼓中。政圈中人都認為，呢個說法暫時最似樣，事關特首林鄭嘅背脊早就畀建制派督到爛晒，阿爺正路都評估過，林鄭肯定係好想去馬「冧庄」，但如果有另一個人同佢一齊跑，任由兩人自由博擊，事必會令到建制、商界大分裂；與其係咁嘅結果，倒不如直接係出嚟跑之前就解決晒所有對手，一個由阿爺選出來嘅候選人出線，免卻近千五選委嘅「投機」。

如果最終真係得一個特首候選人可以出線，咁呢個人會唔會係林鄭？政圈中人就話，到目前為止機會真係一半半，但亦都可以睇下民政事務局局長徐英偉最終下場去判斷；呢位政圈中人指出，徐嘅下場稱得上係林鄭嘅風向儀，據聞林鄭曾經要求過徐自己辭任局長職務，但係徐心有不甘，仲希望阿爺可以從輕發落，而林鄭鐵下心腸要搵徐「祭旗」，只係等阿爺最後拍板。聽聞雙方人馬仍然盡最大努力，所以初四之前如果都無一紙「解約書」的話，徐如常返番去「門常開」的話，咁林鄭嘅賠率必然驟冷。