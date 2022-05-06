  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

06/05/2022

已經勢無可擋，還要「造勢」？

#立法會 #特首選舉 #李家超 #造勢大會 #建制派
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　唯一嘅特首候選人、前政務司司長李家超今日（6日）稍後時間將會舉行一場，應該係話第一場同最後一場嘅造勢大會，據媒體報道，選委以外亦都有唔少其他界別政商名流會出席，千幾人大堆頭去「群星拱照李家超」，將「競選」嘅氣氛推到去最高峰。

 

　　一場「一人選舉」，大家都知道李家超必定係會高票當選，搞咁大場龍鳳，未講得上係勞民傷財，但始終無論係市民參與度、媒體討論度都之下低無可低，確實係令小市民難以理解仲「造勢」嚟仲乜。

 

（Oscar攝）

 

　　有選委私底下亦都坦言，「完善選舉制度」亦都係一場選舉，既然係搞選舉就最好跟足玩法，造勢大會必不可少。呢位選委就話，係人都知李家超勢不可擋，搞場造勢大會，全城最有頭有面嘅人都來到，更有最重量級嘅CY話會站台，目的顯而易見，就係為李家超今年7月上場之後「造勢」，為鞏固行政主導「造勢」，絕對唔係為佢嘅選舉而造勢。呢位選委仲話，自從無咗泛民參與之後，建制表面上係大團結，但實際上各利益板塊為咗保護自己已有嘅利益，大家都各懷鬼胎，一個強勢政府有望可以壓制住建制本身嘅矛盾，造勢大會嘅目的，正正起住呢個微妙作用。

 

　　仲有多一單八卦料。5月8日特首選舉當日，近千五名選委係會分批去會展投票，但原來一眾選委早前已經要回覆選舉事務處，選舉日佢地係點樣去會場，坐交通工具、自己揸車或有司機車等等不同選項。有呢個畀人揀都係希望做好統計等到時唔會一窩峰，完全可以理解，但原來仲有一個問題，就係問選委投完票之後會唔會留低等埋選舉結果。有選委就同Tina講，佢係第一批去會場投票嘅，要等的話就要等多好幾個小時，咁當然係唔等啦，但之後就有「朋友」Whatsapp關心佢會唔會留低；呢位選委思前想後，最終都係無辦法打算星期日乖乖坐定定，等住呢位無得輸嘅候選人正式成為下一任特首。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #特首選舉 #李家超 #造勢大會 #建制派

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk