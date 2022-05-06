已經勢無可擋，還要「造勢」？

唯一嘅特首候選人、前政務司司長李家超今日（6日）稍後時間將會舉行一場，應該係話第一場同最後一場嘅造勢大會，據媒體報道，選委以外亦都有唔少其他界別政商名流會出席，千幾人大堆頭去「群星拱照李家超」，將「競選」嘅氣氛推到去最高峰。

一場「一人選舉」，大家都知道李家超必定係會高票當選，搞咁大場龍鳳，未講得上係勞民傷財，但始終無論係市民參與度、媒體討論度都之下低無可低，確實係令小市民難以理解仲「造勢」嚟仲乜。

（Oscar攝）

有選委私底下亦都坦言，「完善選舉制度」亦都係一場選舉，既然係搞選舉就最好跟足玩法，造勢大會必不可少。呢位選委就話，係人都知李家超勢不可擋，搞場造勢大會，全城最有頭有面嘅人都來到，更有最重量級嘅CY話會站台，目的顯而易見，就係為李家超今年7月上場之後「造勢」，為鞏固行政主導「造勢」，絕對唔係為佢嘅選舉而造勢。呢位選委仲話，自從無咗泛民參與之後，建制表面上係大團結，但實際上各利益板塊為咗保護自己已有嘅利益，大家都各懷鬼胎，一個強勢政府有望可以壓制住建制本身嘅矛盾，造勢大會嘅目的，正正起住呢個微妙作用。

仲有多一單八卦料。5月8日特首選舉當日，近千五名選委係會分批去會展投票，但原來一眾選委早前已經要回覆選舉事務處，選舉日佢地係點樣去會場，坐交通工具、自己揸車或有司機車等等不同選項。有呢個畀人揀都係希望做好統計等到時唔會一窩峰，完全可以理解，但原來仲有一個問題，就係問選委投完票之後會唔會留低等埋選舉結果。有選委就同Tina講，佢係第一批去會場投票嘅，要等的話就要等多好幾個小時，咁當然係唔等啦，但之後就有「朋友」Whatsapp關心佢會唔會留低；呢位選委思前想後，最終都係無辦法打算星期日乖乖坐定定，等住呢位無得輸嘅候選人正式成為下一任特首。