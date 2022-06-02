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02/06/2022

陳國基打低鄧炳強？

#立法會 #陳國基 #政務司司長 #鄧炳強 #黃偉綸 #梁美芬
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

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　　新一屆政府三個司長嘅位置終於都有晒眉目。之前都講過，財政司司長同律政司司長兩個位，陳茂波同鄭若驊留任已經毫無懸念，而政務司司長一職，極有可能會由保安局局長鄧炳強行返李家超舊路。不過李家超上咗北京見過各位領導人之後，風向竟然180度轉變。

 

　　今日多份媒體不約而同報道，政務司司長(CS)一職的確係由前紀律部隊出任，不過唔係鄧炳強，而係現職特首辦主任嘅陳國基。陳國基做特首辦主任之前，一直係入境處要員，做入境處處長之前更加調過去北京，所以喺內地官場有返咁上下人脈。之但係無啦啦又點會爆咗佢嚟上任CS呢？

 

陳國基（圖左，政府新聞處圖片）

 

　　Tina今日即刻問咗好幾位政圈中人，佢地都不約而同咁話，報紙報道之前，佢地都一直以為係鄧炳強做硬CS，所以對於最後由陳國基跑出，的確係有啲意外。其中一位政圈中人就話，照推斷陳國基唔會係李家超推薦名單之上，因為陳的確係林鄭提拔上去，所以呢個最後嘅安排，極可能係出自北京，而目的都係希望一個熟悉整個政府運作嘅人去擔任CS。政圈中人仲話，陳國基擔任特首辦主任五年，稱得上係八面玲瓏，呢個位置的確接觸到不同層面，計落點都好過只係做保安局長都仲未足一年嘅鄧炳強。

 

　　咁鄧炳強坐唔正，會唔會做副司長？另一位政界人士就話，聽聞呢個機會變得更渺茫，事關副司長要協助司長處理唔少民生政策，更加係要落手落腳去做，鄧炳強嘅強項真係喺保安之上，所以據聞鄧將會留守原職位，繼續鞏固國家安全嘅工作，副司長極可能由AO出身、有政績嘅常秘去出任。

 

　　政務司副司長未八到係邊個，不過另外兩個副司長，人選似乎已經塵埃落定。上星期講過基本法委員會委員、立法會議員梁美芬將會入政府，呢個只係爭正式公布，至於財政司副司長一職，傳聞發展局局長黃偉綸會升職，協助陳茂波處理最難搞嘅土地房屋問題。

 

 

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