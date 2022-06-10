芬姐緣何未能入政府？AO將成大贏家？

呢個星期政壇太多事發生，今次轉一轉寫法，就以下三件「趣聞」逐一講評。

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芬姐撻Q未能入政府

早兩日芬姐梁美芬澄清自己唔會「全職」加入政府，粉碎咗佢入去到副律政司長嘅傳聞。之前Tina收到風話芬姐會加入政府，其實當時都已經十拿九穩，辦公室嘅同事都已經做好「芬手」嘅準備，點知最後撻Q。Tina再同政圈中人八料，政圈中人強調，芬姐本身的而且確係預備好入政府，如果一早都無咁嘅打算，就已經早早出來澄清。

至於點解最後無緣服務李家超政府，政圈中人聽返來嘅消息只可以用「峰迴路轉」去形容。原先嘅安排就係鄭若驊留任芬姐做副，點知臨尾鄭若驊唔想再落水，就爆出資深大律師林定國上陣。要知道芬姐雖然係法律學者，並無太多官司經驗，但以佢政壇地位同資歷，要屈居於林定國做副就點都難以落台，所以到最後就連副司長都情願唔做，繼續留守立法會。

不過芬姐嘅澄清亦都可圈可點，事關佢話「唔會全職加入政府」，係唔係「半職」呢？半職的話又係唔係加入成為行會成員呢？呢個就要等最後拍板。

新政府AO將成大贏家

雖然唔少政黨人士，特別係深藍陣營，一直以來對政務官AO表現非常不滿，覺得AO多年來嘅官場文化拖低政府施政效率，但聽聞嚟緊新政府嘅官員，骨幹仍然係以AO為主。Tina聽聞，各政黨交咗唔少「人才名單」畀李家超，但最終獲選者寥寥可數，甚至係副局、政助等等職位，都唔會有太多政黨人出任。據講新特首最終只係交咗司局長名單畀阿爺過目同等待任命，所有副手都係會由局長自己去揀卒，希望咁樣可以令到局長副局長能夠更加通力合作，搞好施政，所以最終AO將會成為大贏家。

強積金取消對沖「沖擊」選委會界別議員

噚日三讀通過嘅取消強積金對沖草案最終89名議員之中，得到72票贊成通過，其他嘅一係反對一係棄權，打工仔終於都可以唔使受到對沖之苦。

呢條條例爭議極大，因為唔係企喺工人嗰邊，就係企喺工人嘅對面，無乜中間立場可言。據聞議案投票之前，商界選委動員佢地最大嘅力量，向選委界別議員力陳條例嘅影響有幾深遠，希望議員投下反對票。一眾選委議員都感受到「選民」嘅龐大壓力，不過草案已經箭在弦上，反對議案對社會影響難以估計，所以大家都係含淚投票。不過含淚投贊成票都好，大家都諗盡辦法喺發言時責罵政府做唔夠諮詢、落水唔夠深等等，希望可以一舒「選民」嘅怒氣咁話。