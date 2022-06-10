  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

10/06/2022

芬姐緣何未能入政府？AO將成大贏家？

#立法會 #副司長 #梁美芬 #政務官 #取消強積金對沖 #選委會界別議員
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　呢個星期政壇太多事發生，今次轉一轉寫法，就以下三件「趣聞」逐一講評。

 

（資料圖片）

 

芬姐撻Q未能入政府

 

　　早兩日芬姐梁美芬澄清自己唔會「全職」加入政府，粉碎咗佢入去到副律政司長嘅傳聞。之前Tina收到風話芬姐會加入政府，其實當時都已經十拿九穩，辦公室嘅同事都已經做好「芬手」嘅準備，點知最後撻Q。Tina再同政圈中人八料，政圈中人強調，芬姐本身的而且確係預備好入政府，如果一早都無咁嘅打算，就已經早早出來澄清。

 

　　至於點解最後無緣服務李家超政府，政圈中人聽返來嘅消息只可以用「峰迴路轉」去形容。原先嘅安排就係鄭若驊留任芬姐做副，點知臨尾鄭若驊唔想再落水，就爆出資深大律師林定國上陣。要知道芬姐雖然係法律學者，並無太多官司經驗，但以佢政壇地位同資歷，要屈居於林定國做副就點都難以落台，所以到最後就連副司長都情願唔做，繼續留守立法會。

 

　　不過芬姐嘅澄清亦都可圈可點，事關佢話「唔會全職加入政府」，係唔係「半職」呢？半職的話又係唔係加入成為行會成員呢？呢個就要等最後拍板。

 

新政府AO將成大贏家

 

　　雖然唔少政黨人士，特別係深藍陣營，一直以來對政務官AO表現非常不滿，覺得AO多年來嘅官場文化拖低政府施政效率，但聽聞嚟緊新政府嘅官員，骨幹仍然係以AO為主。Tina聽聞，各政黨交咗唔少「人才名單」畀李家超，但最終獲選者寥寥可數，甚至係副局、政助等等職位，都唔會有太多政黨人出任。據講新特首最終只係交咗司局長名單畀阿爺過目同等待任命，所有副手都係會由局長自己去揀卒，希望咁樣可以令到局長副局長能夠更加通力合作，搞好施政，所以最終AO將會成為大贏家。

 

強積金取消對沖「沖擊」選委會界別議員

 

　　噚日三讀通過嘅取消強積金對沖草案最終89名議員之中，得到72票贊成通過，其他嘅一係反對一係棄權，打工仔終於都可以唔使受到對沖之苦。

 

　　呢條條例爭議極大，因為唔係企喺工人嗰邊，就係企喺工人嘅對面，無乜中間立場可言。據聞議案投票之前，商界選委動員佢地最大嘅力量，向選委界別議員力陳條例嘅影響有幾深遠，希望議員投下反對票。一眾選委議員都感受到「選民」嘅龐大壓力，不過草案已經箭在弦上，反對議案對社會影響難以估計，所以大家都係含淚投票。不過含淚投贊成票都好，大家都諗盡辦法喺發言時責罵政府做唔夠諮詢、落水唔夠深等等，希望可以一舒「選民」嘅怒氣咁話。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #副司長 #梁美芬 #政務官 #取消強積金對沖 #選委會界別議員

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk