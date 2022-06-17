AO生力軍佔據新班子

仲有唔夠兩星期，特區政府將會換來全新氣象，而經過市場多輪嘅傳聞同猜測之後，新班子亦都隱約成形。有意外失落連任嘅局長，亦都有意外獲新任特首睇中嘅新丁，不過整體來講，問責班子仍然係以政務官（AO）體系為核心，問題就係，呢班用返同一套系統訓練出來嘅「猛將」，究竟又可以畀到幾多新風氣呢一屆新政府呢？

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噚日媒體已經流傳一份新班子嘅名單，據聞有關名單都應該99%係最後人選。15局之中，連任嘅得三位局長，分別就係保安局、政制及內地事務局同埋財庫局，計埋由教育局調任去文化體育及旅遊局嘅楊潤雄，同埋教育局副局長蔡若蓮升正做局長，即係現屆政府有四位正局長順利過渡、一位副局就升上正局。



另外十位「新將軍」就可以分成為兩個幫派，分別係未入個政府嘅局外人，另一批就係傳統政務體系出身。「局外人」只有四個，現任立法會議選（選委界別）孫東同麥美娟將出任創科及工業局同埋民政及青年事務局；醫務衛生局長就會由港大深圳醫院院長盧寵茂出任；仲有擁有幾十年航空公司管理經驗嘅丘應樺將會做商經局局長。



其餘六人，呢度唔再一一列出，但全部都係現任嘅常秘或者處長升任，呢個就真係幾出乎政圈意料之外。據Tina所知，唔少政黨話事人近年一有機會就會大篤公務員團隊背脊，經常掛在口邊嘅係話呢班人「自恃擁有獨有嘅AO文化，不懂民間疾苦」，令到政府施政往往唔能夠貼地，甚至話班AO拖政府後腿。而睇返呢個傳聞嘅局長名單，文官AO 佔大多數，政圈中人估計，唔係李家超唔想換人，實際上係佢仍然要仰賴傳統公務員團隊去施政，計過度過，一啲真係需要有新思維同埋大刀闊斧改革嘅政策局，就會由外來人士出任，而一啲只需要穩打穩紮做實事嘅局，就交返畀AO處理。



而另外一個講法就係，李家超始終係武官出身，咁多年都無乜政圈人脈，一下子做特首要去搵人的話，都難以說服有真材實料嘅人才加入，所以惟有繼續倚重一班文官管治。