  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

17/06/2022

AO生力軍佔據新班子

#立法會 #特區新班子 #李家超 #文官 #武官
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　仲有唔夠兩星期，特區政府將會換來全新氣象，而經過市場多輪嘅傳聞同猜測之後，新班子亦都隱約成形。有意外失落連任嘅局長，亦都有意外獲新任特首睇中嘅新丁，不過整體來講，問責班子仍然係以政務官（AO）體系為核心，問題就係，呢班用返同一套系統訓練出來嘅「猛將」，究竟又可以畀到幾多新風氣呢一屆新政府呢？

 

（資料圖片）


　　噚日媒體已經流傳一份新班子嘅名單，據聞有關名單都應該99%係最後人選。15局之中，連任嘅得三位局長，分別就係保安局、政制及內地事務局同埋財庫局，計埋由教育局調任去文化體育及旅遊局嘅楊潤雄，同埋教育局副局長蔡若蓮升正做局長，即係現屆政府有四位正局長順利過渡、一位副局就升上正局。

　　另外十位「新將軍」就可以分成為兩個幫派，分別係未入個政府嘅局外人，另一批就係傳統政務體系出身。「局外人」只有四個，現任立法會議選（選委界別）孫東同麥美娟將出任創科及工業局同埋民政及青年事務局；醫務衛生局長就會由港大深圳醫院院長盧寵茂出任；仲有擁有幾十年航空公司管理經驗嘅丘應樺將會做商經局局長。

　　其餘六人，呢度唔再一一列出，但全部都係現任嘅常秘或者處長升任，呢個就真係幾出乎政圈意料之外。據Tina所知，唔少政黨話事人近年一有機會就會大篤公務員團隊背脊，經常掛在口邊嘅係話呢班人「自恃擁有獨有嘅AO文化，不懂民間疾苦」，令到政府施政往往唔能夠貼地，甚至話班AO拖政府後腿。而睇返呢個傳聞嘅局長名單，文官AO 佔大多數，政圈中人估計，唔係李家超唔想換人，實際上係佢仍然要仰賴傳統公務員團隊去施政，計過度過，一啲真係需要有新思維同埋大刀闊斧改革嘅政策局，就會由外來人士出任，而一啲只需要穩打穩紮做實事嘅局，就交返畀AO處理。

　　而另外一個講法就係，李家超始終係武官出身，咁多年都無乜政圈人脈，一下子做特首要去搵人的話，都難以說服有真材實料嘅人才加入，所以惟有繼續倚重一班文官管治。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #特區新班子 #李家超 #文官 #武官

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk